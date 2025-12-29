0 800 307 555
укр
Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам’яті

Microsoft повідомила про вдосконалення функції пошуку у провіднику файлів Windows 11, спрямовані на зниження споживання оперативної пам’яті та підвищення швидкості роботи.
Про це повідомили Windows Latest.
Зміни представлені у версії Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, яка наразі доступна у Dev та Beta-каналах і поступово впроваджується у ручному форматі «ввімкнено».
Основне оновлення стосується усунення дублювання процесів індексації файлів. Раніше система могла повторно сканувати однакові шляхи, що призводило до зайвого навантаження на ресурси. Тепер пошук використовує єдиний консолідований індекс, пропускаючи дублікати. Це має забезпечити швидший пошук файлів та зменшити використання оперативної пам’яті під час операцій у провіднику.
У релізних нотатках також зазначено, що Microsoft виправила низку проблем із надійністю провідника та оптимізувала роботу з системними і додатковими дисками. За словами розробників, новий підхід дозволить підвищити загальну чутливість та стабільність провідника, особливо під час частих пошукових запитів у різних теках і на кількох накопичувачах.
Функцію поки що розгортають у контрольованому режимі з ручним увімкненням, але користувачі одразу помітять покращення. Після завершення тестування її активують за замовчуванням і поступово додадуть до стабільних версій Windows 11.
За матеріалами:
Українська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
