Рейтинг найприбутковіших банків в Україні

Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими — ПІН та Кристал Банк.

Про це повідомили у Національному банку України.

Найприбутковіші банки в Україні

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками 2025 року зменшився на 27,6% порівняно із 2024 роком та становив 29,1 млрд грн, або 22,9% від усього фінансового результату банківської системи.

Згідно з даними Нацбанку, до трійки лідерів також увійшли державний Ощадбанк із чистим прибутком 16,63 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року, та Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж роком раніше.

У п’ятірці найприбутковіших також Універсал Банк (mono) із чистим прибутком 10,33 млрд грн та державний Укрексімбанк — 8,86 млрд грн, при цьому вони збільшили цей показник відповідно у 2,5 раза та більш ніж утричі.

Другу п’ятірку сформували чотири банки з іноземним капіталом та один з українським:

ПУМБ — 8,05 млрд грн (приріст більш ніж удвічі до 2024 року),

Укрсиббанк — 5,80 млрд грн (+43,4%),

ОТП Банк — 5,45 млрд грн (+32,3%),

Креді Агріколь Банк — 5,19 млрд грн (+26,9%),

Укргазбанк — 4,87 млрд грн (+42,5%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками 2025 року ще сім банків:

Сітібанк — 4,49 млрд грн (+33,9%),

державний Сенс Банк — 3,22 млрд грн (+82,5%),

банк «Південний» — 2,94 млрд грн (+75,6%),

а́банк — 1,8 млрд грн (приріст більш ніж удвічі),

Кредобанк — 1,61 млрд грн (+72,0%),

ПроКредит Банк — 1,29 (+44,3%),

ТАСкомбанк — 1,08 млрд грн (приріст у 3,5 раза).

Зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків.

Які банки завершили рік зі збитками

Найбільший збиток за підсумками 2025 року отримав держбанк ПІН Банк — 63,19 млн грн проти 49,56 млн грн збитку роком раніше.

Другим за величиною втрат став Кристал Банк — 32,78 млн грн проти 9,95 млн грн прибутку роком раніше.

Трійку замкнув банк «Український капітал» зі збитком 17,70 млн грн, тоді як у 2024 році його збиток становив 7,28 млн грн.

Новим гравцем на ринку став ПрАТ «Перехідний банк «ЮТЕ Банк», який є правонаступником неплатоспроможного РВС Банку за переданими зобов’язаннями та завершив 2025 рік зі збитком 3,34 млн грн.

