0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найприбутковіших банків в Україні

Фондовий ринок
15
Будівля банку
Будівля банку, Фото: freepik
Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими — ПІН та Кристал Банк.
Про це повідомили у Національному банку України.

Найприбутковіші банки в Україні

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками 2025 року зменшився на 27,6% порівняно із 2024 роком та становив 29,1 млрд грн, або 22,9% від усього фінансового результату банківської системи.
Читайте також
Згідно з даними Нацбанку, до трійки лідерів також увійшли державний Ощадбанк із чистим прибутком 16,63 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року, та Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж роком раніше.
У п’ятірці найприбутковіших також Універсал Банк (mono) із чистим прибутком 10,33 млрд грн та державний Укрексімбанк — 8,86 млрд грн, при цьому вони збільшили цей показник відповідно у 2,5 раза та більш ніж утричі.
Другу п’ятірку сформували чотири банки з іноземним капіталом та один з українським:
  • ПУМБ — 8,05 млрд грн (приріст більш ніж удвічі до 2024 року),
  • Укрсиббанк — 5,80 млрд грн (+43,4%),
  • ОТП Банк — 5,45 млрд грн (+32,3%),
  • Креді Агріколь Банк — 5,19 млрд грн (+26,9%),
  • Укргазбанк — 4,87 млрд грн (+42,5%).
Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками 2025 року ще сім банків:
  • Сітібанк — 4,49 млрд грн (+33,9%),
  • державний Сенс Банк — 3,22 млрд грн (+82,5%),
  • банк «Південний» — 2,94 млрд грн (+75,6%),
  • а́банк — 1,8 млрд грн (приріст більш ніж удвічі),
  • Кредобанк — 1,61 млрд грн (+72,0%),
  • ПроКредит Банк — 1,29 (+44,3%),
  • ТАСкомбанк — 1,08 млрд грн (приріст у 3,5 раза).
Зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків.

Які банки завершили рік зі збитками

Найбільший збиток за підсумками 2025 року отримав держбанк ПІН Банк — 63,19 млн грн проти 49,56 млн грн збитку роком раніше.
Читайте також
Другим за величиною втрат став Кристал Банк — 32,78 млн грн проти 9,95 млн грн прибутку роком раніше.
Трійку замкнув банк «Український капітал» зі збитком 17,70 млн грн, тоді як у 2024 році його збиток становив 7,28 млн грн.
Новим гравцем на ринку став ПрАТ «Перехідний банк «ЮТЕ Банк», який є правонаступником неплатоспроможного РВС Банку за переданими зобов’язаннями та завершив 2025 рік зі збитком 3,34 млн грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ПриватБанкОщадбанкРайффайзен БанкНБУБанки УкраїниmonobankУкрсиббанкКреді Агріколь БанкУкргазбанкабанкКредобанкПроКредит БанкТаскомбанк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems