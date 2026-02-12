У Нацбанку розповіли, чи витримає банківська система занадто довгі відключення
Банківська мережа Power Banking, створена для роботи в умовах енергетичних криз, охоплює понад 50% усіх банківських відділень в Україні та здатна забезпечувати обслуговування клієнтів під час багатоденних відключень електроенергії.
Про це в інтерв’ю NV Бізнес повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Станом на початок лютого до мережі входить понад 2410 чергових відділень у 370 населених пунктах. Це більше за встановлений норматив, який передбачає покриття на рівні 35% від загальної кількості відділень.
«Я переконався в цьому особисто в останній день січня, коли країна пройшла випробування блекаутом, а столиця найбільше відчула його наслідки. На вихідних я побував у кількох відділеннях ПриватБанку мережі Power Banking на Троєщині — мікрорайоні з найскладнішою ситуацією в місті. Усі, крім одного відділення, яке тимчасово призупинило роботу через прорив труби в будівлі, працювали, як і було заявлено. Але і в такій ситуації є логічне рішення — клієнтів перенаправили в інше найближче відділення Power Banking», — зазначив Пишний.
Автономність і резервні системи
Голова НБУ підкреслив, що мережа побудована за принципом взаємного резервування: у разі тимчасового припинення роботи одного відділення його функції перебирають інші.
«Банки мають резервні канали зв’язку, генератори, резервне живлення і відпрацьовані протоколи безперервності. Мережа Power Banking — окремий кластер системи, яка забезпечує достатню кількість відділень, здатних працювати автономно навіть під час тривалих відключень електроенергії та інших складних умов. Тобто система не просто „стійка на папері“ — вона стійка в реальному житті», — зазначив голова НБУ.
Що відомо про мережу Power Banking
У грудні 2022 року системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою Power Banking.
Відділення цієї мережі працюють і надають клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Вони забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
У відділеннях мережі клієнти можуть:
- отримати готівку в банкоматах або касах;
- здійснити платежі та перекази;
- обміняти валюту;
- отримати консультації банківських фахівців.
Крім того, у мережі діє національний банкоматний роумінг.
