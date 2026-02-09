Банки України отримали рекордні 126 млрд грн прибутку у 2025 році Сьогодні 15:02 — Фондовий ринок

В порівнянні із 2024 роком прибуток зріс на 39,4%, або на 35,85 млрд грн

У 2025 році банківський сектор України отримав 126,75 млрд грн чистого прибутку, що є історичним рекордом прибутку банків. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 39,4%, або на 35,85 млрд грн.

Про це повідомляє FinClub із посиланням на дані Національного банку України.

Ключовим фактором зростання стало зниження ставки податку на прибуток. За підсумками 2025 року банки сплачували 25% замість 50%, які діяли у 2024 році.

Чому прибуток зменшився наприкінці року

Порівняно з показниками за січень-листопад 2025 року, чистий прибуток сектору зменшився на 19,65 млрд грн зі 146,4 млрд грн.

В Нацбанку пояснили, що унаслідок припинення визнання старих непрацюючих активів ПриватБанк донарахував податок на прибуток, через що його витрати з податку на прибуток зросли удвічі, а показник прибутку після оподаткування скоротився.

Саме цей фактор зумовив зниження чистого прибутку всієї банківської системи наприкінці року.

Структура доходів і витрат

Загальні доходи банківської системи у 2025 році становили 578,9 млрд грн, що на 14% більше, ніж роком раніше. Витрати зросли на 8,5% до 452,2 млрд грн.

Основним джерелом доходів залишалися процентні надходження — 410,8 млрд грн, або 71% від загального обсягу. Комісійні доходи становили 124,1 млрд грн і забезпечили 21,4% сукупних доходів сектору.

Водночас процентні витрати зросли до 138,9 млрд грн, а адміністративні до 130,9 млрд грн. Відрахування до резервів залишалися незначними й становили 4,5 млрд грн, або близько 1% загальних витрат.

Сукупний податок на прибуток банківської системи становив 84,8 млрд грн. Через додаткові нарахування ПриватБанку показник залишався високим, однак був на 11,6% меншим, ніж у 2024 році, коли банки сплатили 95,9 млрд грн.

За матеріалами:

