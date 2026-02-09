Air China купить 60 літаків Airbus за $9,5 млрд Сьогодні 04:43 — Фондовий ринок

Китайська авіакомпанія Air China оголосила про підписання угоди про купівлю у європейського аерокосмічного концерну Airbus 60 літаків A320neo загальною каталожною вартістю близько $9,5 млрд.

Очікується, що поставка літаків буде здійснюватися з 2028 року по 2032 рік, йдеться в прес-релізі Air China.

Раніше у вівторок China Aircraft Leasing повідомила про те, що її підрозділ CALC (Британські Віргінські острови) домовився про купівлю 30 літаків A320neo у Airbus. Днем раніше китайські авіакомпанії Spring Airlines і Juneyao Airlines оголосили про плани придбати відповідно 30 і 25 літаків A320.

