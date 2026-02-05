«Укрпошта» випускає нову марку до 30-річчя станції «Академік Вернадський» Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

До 30-річчя української присутності в Антарктиді «Укрпошта» підготувала спеціальні марки дизайну Оксани Шуклінової, присвячені станції «Академік Вернадський».

На марковому аркуші також зображено пінгвінів. Нині їхня чисельність поблизу острова, де розташована станція, перевищує 10 тисяч особин. Доповнює набір тематичний конверт із зображенням українського криголама «Ноосфера».

Офіційне спецпогашення марки заплановане на 6 лютого.

Де купити

Поштову новинку можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти», через онлайн-магазин компанії та у спеціалізованих філателістичних крамницях.

Раніше, 2 лютого, у день свого 32-річчя, Укрпошта презентувала оновлений бренд. Над новою візуальною айдентикою працювала українська команда Spiilka Design Büro, яка розробила нову візуальну мову національного поштового оператора.

У межах ребрендингу символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літери «У». За задумом авторів, це простий і водночас змістовний знак, зрозумілий та близький українцям.

Старий бренд залишатиметься на наявних вивісках і рекламних носіях, щоб уникнути додаткових витрат на повну заміну айдентики, уточнили в компанії.

