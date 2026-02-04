0 800 307 555
укр
Статки Маска зросли до рекордних $852 млрд після злиття SpaceX і xAI

Фондовий ринок
30
Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $850 млрд
Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $850 млрд
Американський підприємець Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $850 млрд, після укладення угоди про злиття між SpaceX та xAI.
За підрахунками Forbes, об’єднання ракетно-космічної компанії з бізнесом у сфері штучного інтелекту та соціальних платформ збільшило його капітал на $84 млрд до рекордних $852 млрд.
Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трлн.

Як угода SpaceX і xAI вплинула на статки Маска

До укладення угоди Маску належало близько 42% SpaceX, які оцінювалися у $336 млрд. Така оцінка базувалася на тендерній пропозиції, оголошеній у грудні, яка визначила вартість приватної компанії SpaceX на рівні $800 млрд.
Крім того, Маск володів приблизно 49% xAI, що оцінювалися у $122 млрд за підсумками приватного раунду залучення фінансування, який цього місяця оцінив компанію у $250 млрд. Після злиття, у межах якого SpaceX оцінили у $1 трлн, а xAI у $250 млрд, Маск володіє 43% об’єднаної компанії вартістю близько $542 млрд.
Після угоди SpaceX стала найбільш цінним активом Маска. Також він володіє 12% акцій Tesla, які оцінюються у $178 млрд, а також опціонами на акції Tesla ще на $124 млрд.
До цієї суми не входить рекордна компенсаційна програма, схвалена акціонерами Tesla у листопаді. Вона може принести Маску до $1 трлн у вигляді додаткових акцій до сплати податків.
Це вже другий випадок менш ніж за рік, коли Маск об’єднує власні компанії. У березні минулого року він оголосив про злиття компанії xAI та соціальної мережі X (колишній Twitter). Тоді xAI оцінили у $80 млрд, а X у $33 млрд, що майже дорівнює сумі, яку Маск заплатив за Twitter у 2022 році без урахування боргу.

Чотири рекорди статків за чотири місяці

За останні чотири місяці Маск досяг одразу чотирьох історичних рубежів за рівнем особистих статків. У жовтні він став першою людиною зі статками понад $500 млрд на тлі зростання акцій Tesla після того, як залишив Департамент урядової ефективності (DOGE) в адміністрації президента Дональда Трампа та зосередився на бізнесі Tesla.
15 грудня Маск першим у світі подолав позначку $600 млрд після того, як приватні інвестори оцінили SpaceX у $800 млрд, що вдвічі більше, ніж у серпні. Уже за чотири дні він став першою людиною зі статками понад $700 млрд після того, як Верховний суд Делаверу відновив його опціони на акції Tesla, які нижча інстанція скасувала у 2024 році.
Наразі Маск випереджає другу найбагатшу людину світу, співзасновника Google Ларрі Пейджа, на рекордні $578 млрд. Статки Пейджа Forbes оцінює у $281 млрд.
Такий відрив свідчить про те, що Маск наближається до нового історичного рубежу та потенційно може стати першим у світі трильйонером.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МаскSpaceX
