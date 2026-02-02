0 800 307 555
«Київстар» продає частину акцій компанії на біржі

"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн
Група «Київстар» (Kyivstar Group) оголосила про вторинне публічне розміщення акцій (SPO) обсягом 12,5 млн акцій за ціною $10,5 за одну акцію. Продавцями у межах угоди виступають мажоритарний акціонер VEON, а також кілька інших акціонерів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на біржове повідомлення компанії.
У повідомленні компанії зазначається, що в межах пропозиції акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 1,875 млн додаткових звичайних акцій за ціною публічного розміщення, за вирахуванням знижок та комісій андеррайтерів. У разі реалізації опціону загальний обсяг SPO може зрости до 14,375 млн акцій на суму $150,9 млн.
Завершення пропозиції очікується 2 лютого 2026 року.
Ко-букраннерами та представниками андеррайтерів виступають Morgan Stanley, Barclays, Cantor і Rothschild & Co. Співменеджерами угоди є Benchmark, яку минулого року придбала StoneX, та Northland Capital Markets.
У компанії підкреслюють, що сам емітент не продає жодної акції в межах цього SPO.

Реакція ринку на оголошення

Після повідомлення про проведення вторинного розміщення акції Kyivstar Group знизилися в ціні на біржі Nasdaq. У п’ятницю котирування впали на 6,6% до $11,255 за акцію. Протягом торгової сесії ціна опускалася до $10,81.

Лістинг на Nasdaq та структура власності

Як повідомлялося раніше, акції Kyivstar Group, якій належить найбільший український оператор зв’язку «Київстар», почали котируватися на Nasdaq у середині серпня 2025 року після завершення угоди зі SPAC-компанією Cohen Circle. У перший день торгів під тікером KYIV курс акцій знизився на 7,4% до $11,52, що відповідало ринковій капіталізації $2,437 млрд.
У результаті злиття VEON отримав 206,94 млн акцій Kyivstar Group, що становить 89,6% статутного капіталу компанії.
