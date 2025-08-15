«Київстар» вийшов на американську біржу Nasdaq — Finance.ua

«Київстар» вийшов на американську біржу Nasdaq Сьогодні 11:27 — Фондовий ринок

Материнська компанія мобільного оператора Kyivstar Group Ltd. («Київстар») оголосила про завершення історичного лістингу на фондовій біржі Nasdaq Stock Market («Nasdaq»).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Починаючи з сьогоднішнього дня, акції Київстару торгуються на Nasdaq під тікером KYIV.

Це дає глобальним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України.

Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

«Наш вихід на публічний ринок — це визначна подія не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти, — зазначив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Що відомо про Kyivstar Group

Київстар — один із цифрових операторів України, що обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету.

Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ», а також представника українського ринку райдхейлінгу та доставки — Uklon.

Kyivstar Group також надає послуги на базі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, великих даних, хмарних рішень, кіберзахисту, цифрового телебачення та ін.

Зазначається, що VEON разом із Групою Київстар планують інвестувати 1 млрд доларів США в Україну у 2023−2027 роках шляхом соціальних інвестицій в інфраструктуру та технологічний розвиток, благодійних внесків та стратегічних придбань. Київстар працює в Україні понад 27 років.

