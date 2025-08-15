«Київстар» вийшов на американську біржу Nasdaq — Finance.ua
«Київстар» вийшов на американську біржу Nasdaq

Материнська компанія мобільного оператора Kyivstar Group Ltd. («Київстар») оголосила про завершення історичного лістингу на фондовій біржі Nasdaq Stock Market («Nasdaq»).
Про це повідомила пресслужба компанії.
Починаючи з сьогоднішнього дня, акції Київстару торгуються на Nasdaq під тікером KYIV.
Це дає глобальним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України.
Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.
«Наш вихід на публічний ринок — це визначна подія не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти, — зазначив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Що відомо про Kyivstar Group

  • Київстар — один із цифрових операторів України, що обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету.
  • Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ», а також представника українського ринку райдхейлінгу та доставки — Uklon.

Читайте також: Як почати інвестувати в американські акції, якщо ви в Україні

Kyivstar Group також надає послуги на базі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, великих даних, хмарних рішень, кіберзахисту, цифрового телебачення та ін.
Зазначається, що VEON разом із Групою Київстар планують інвестувати 1 млрд доларів США в Україну у 2023−2027 роках шляхом соціальних інвестицій в інфраструктуру та технологічний розвиток, благодійних внесків та стратегічних придбань. Київстар працює в Україні понад 27 років.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
