«Київстар» оголосив про закриття угоди з придбання Uklon за $155,2 млн — Finance.ua

«Київстар» оголосив про закриття угоди з придбання Uklon за $155,2 млн Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

«Київстар» оголосив про закриття угоди з придбання Uklon за $155,2 млн

Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» та продуктова IT-компанія Uklon, яка є розробником онлайн-платформи та застосунку замовлення авто, успішно завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon. Сума угоди склала 155,2 млн доларів.

Про це йдеться у пресрелізі «Київстару».

Після закриття угоди «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках. 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

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Як зазначено у релізі, за умовами угоди «Київстар» здійснив платіж у гривні, з якого всі податки з отриманих коштів у розмірі 23% (включно з військовим збором) будуть сплачені до Державного бюджету України. При цьому, частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії.

«Угода з Uklon — це важливий стратегічний крок для Київстар на шляху створення сучасного цифрового оператора. Ми робимо ставку на талановиту команду та перспективний бізнес Uklon, які вже довели свою ефективність на ринку», — зазначив Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

За його словами, наразі компанія планує розвивати існуючі сервіси онлайн-замовлення авто та доставки і впроваджувати нові рішення і послуги. Крім того, «Київстар» має на меті вихід на міжнародні ринки, посилюючи конкурентні переваги обох компаній.

У свою чергу співзасновник Uklon Дмитро Дубровський заявив: «Говорячи від всіх співзасновників компанії, ми дуже раді, що Uklon продовжить свій розвиток вже з новим потужним стратегічним інвестором — компанією Київстар, — впевнені, що це взаємно підсилить позиції компаній та допоможе Uklon вийти на новий рівень як в Україні, так і за її межами».

Корпоративне управління Uklon здійснюватиме наглядова рада під керівництвом Олександра Комарова. До складу керівного органу увійдуть представники обох компаній, зокрема, Зоя Дроншкевич, Борис Долгушин, Сергій Смусь та Віталій Дятленко.

«Впевнений, що позитивний ефект від технологічної та продуктової синергії, додаткові інвестиції і компетенції наших команд дозволять Uklon успішно реалізовувати подальші амбітні плани розвитку в Україні та на нових ринках», — додав Сергій Гришков, СЕО Uklon.

Про угоду «Київстару» та Uklon

У вересні 2024 року стало відомо, що материнська компанія «Київстар» — Veon — розглядає купівлю Uklon. Однак у грудні співзасновник Uklon Сергій Смусь казав, що компанія отримала декілька пропозицій щодо купівлі, «але жодна з них не була цікавою».

Пізніше повідомлялося, що «Київстар» подав заявку на придбання Uklon в Антимонопольний комітет, і в лютому 2025 року компанія отримала дозвіл від регулятора.

19 березня Veon оголосив, що «Київстар» підписав угоду про придбання Uklon. Зазначалося, що це стратегічне придбання знаменує експансію телеком-оператора у нову сферу цифрових споживчих послуг відповідно до стратегії цифрового оператора Veon.

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