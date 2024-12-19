Київстар запустив новий зв’язок, можуть скористатися й інші оператори — Finance.ua

Київстар запустив новий зв’язок, можуть скористатися й інші оператори Сьогодні 18:03 — Фондовий ринок

Київстар запустив новий зв’язок, можуть скористатися й інші оператори

Київстар відкриває VoWiFi для абонентів усіх провайдерів фіксованого зв’язку.

Про це повідомляється на офіційному сайті мобільного оператора.

З 19 грудня 2024 року VoWiFi (Voice over Wi-Fi) від Київстар стає доступним для абонентів усіх провайдерів фіксованого зв’язку в Україні.

На початку грудня Київстар оголосив про запуск технології VoWiFi. Для контролю за навантаженням на мережу відкриття доступу до технології відбувалося поступово. Спочатку можливість користуватися VoWiFi отримали користувачі фіксованого зв’язку від Київстар, тепер технологія стала доступною і користувачам інших провайдерів України.

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Технологія VoWiFi дозволяє здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у місцях зі слабким сигналом мобільної мережі, забезпечує високу якість звучання голосу та швидке з’єднання. Також VoWiFi буде корисно при відключеннях електроенергії, адже за умови забезпечення резервного живлення для Wi-Fi та доступності інтернету голосові дзвінки можна здійснювати через будь-яку мережу Wi-Fi.

VoWiFi — це нова технологія передачі голосу. Voice over Wi-Fi (VoWiFi) дозволяє дзвонити по будь-якій Wi-Fi мережі, якщо сигнал мобільної мережі слабкий або нестабільний.

Як користуватися VoWiFi

Оператор повинен підключити технологію до вашого номера. Якщо ви вже користуєтеся VoLTE і ваша модель знаходиться у списку смартфонів, що підтримують VoWiFi, не потрібно підключати VoWiFi окремо.

Ваша SIM-картка повинна підтримувати 4G (перевірити на запит *245*4#), а ви повинні бути користувачем 4G і під час дзвінка перебувати в зоні покриття Wi-Fi.

У смартфоні має бути активована технологія VoWiFi та встановлені останні оновлення програмного забезпечення.

Ваш смартфон повинен знаходитись у списку моделей, для яких технологія доступна у мережі Київстар.

Нагадаємо, найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому н а 25% підвищує плату за послуги, надаючи абонентам більше послуг і бонусів.

Абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під’єднувати додаткові безлімітні сервіси, наголосили в пресслужбі.

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