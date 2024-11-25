Як зміняться тарифи Київстар з 29 листопада: які будуть закриті — Finance.ua

Як зміняться тарифи Київстар з 29 листопада: які будуть закриті Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

Як зміняться тарифи Київстар з 29 листопада: які будуть закриті

З 29 листопада 2024 року абоненти передплати зможуть підключити нові тарифи LOVE UA Світло, LOVE UA Сила та спеціальний тариф для інтернету — СуперГіг.

Про це повідомили в компанії Київстар.

У нових тарифах LOVE UA Світло та LOVE UA Сила, а також у тарифі LOVE UA Магніт абоненти зможуть користуватися акційними Суперсилами Безлім, обравши безлімітні інтернет, дзвінки або SMS.

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Буде продовжено термін підключення акційних Суперсил до 30 червня 2025 року включно.

Також з 29 листопада 2024 року поточні тарифи будуть закриті для підключення та надалі будуть називатися: LOVE UA Світло 2024, LOVE UA Пісня 2024, LOVE UA Сила 2024, СуперГіг 2024.

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В Київстар зазначили, якщо ви вже користуєтеся одним із цих тарифів або підключите його до 28 листопада 2024 року включно, наповнення та умови для вас залишаться незмінними.

Довідка Finance.ua:

Як повідомили в компанії «Київстар», з 16 вересня 2024 року змінилась вартість деяких послуг: оновили тариф SIM для пристроїв та стартовий пакет Smart SIM.

Київстар змінив вартість послуг роумінгу в Кабо-Верде та Мальдівах. Також покращаться умови роумінгу в Марокко.

Нагалдаємо, Єврокомісія 10 липня ще на 12 місяців продовжила угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами.

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