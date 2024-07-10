Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік — Finance.ua

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік

Єврокомісія 10 липня ще на 12 місяців продовжила угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Європейська комісія вітає п’яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку», — сказано в повідомленні.

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Це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.

Як зазначається, доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі через розв’язану росією війну, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Останні дані, надані Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), свідчать про ефективність підписаної угоди між операторами в ЄС та в Україні.

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Єврокомісія також закликала інших операторів долучитися до угоди.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала продовження безкоштовного роумінгу між ЄС та Україною.

За її словами, «телефонний зв’язок під час війни — це рятувальне коло, яке поєднує людей, які шукають притулку в Європі, з тими, хто залишився на фронті».

Довідка Finance.ua:

у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори з ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною;

у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив її пропозицію про приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

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