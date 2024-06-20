У НКЕК пояснили, коли буде введений в дію закон про єдину роумінгову зону — Finance.ua

У НКЕК пояснили, коли буде введений в дію закон про єдину роумінгову зону Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

У НКЕК пояснили, коли буде введений в дію закон про єдину роумінгову зону

️Закон про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе"/RLAH) набув чинності, але не введений у дію, тому що рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу ЄС ще не ухвалено.

Про це повідомила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) у Facebook.

«Закон вводиться в дію з дня, визначеного Україною та ЄС у рішенні Комітету асоціації ЄС-Україна в торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу. Наразі ця дата не визначена», — сказано в повідомленні.

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Наступним етапом роботи для команди, яка працює над приєднанням України до RLAH, стане оцінка законодавства України на його відповідність праву ЄС з боку Європейської комісії, далі — підготовка відповідного рішення Комітету Асоціації ЄС-Україна.

Крім того, НКЕК працюватиме над розробленням і затвердженням підзаконних актів, які є необхідною складовою виконання Україною зобов’язань щодо повної імплементації актів ЄС щодо роумінгу. Одним з таких документів буде регламент політики добросовісного користування RLAH.

Інфографіка: НКЕК

Основне про закон:

документ визначає ключові принципи надання та отримання послуг роумінгу «Роумінг як вдома» у спільній роумінговій зоні Україна-ЄС (відповідно до актів ЄС);

він наділяє НКЕК ексклюзивними повноваженнями щодо регулювання послуг роумінгу та встановлення детальних правил застосування «Роумінг як вдома» в Україні (відповідно до актів ЄС).

Інфографіка: НКЕК

Довідка Finance.ua:

17 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу;

згідно з документом, українці матимуть змогу користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.

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