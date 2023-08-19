В Україні хочуть залишити національний роумінг після закінчення воєнного стану — Finance.ua

В Україні хочуть залишити національний роумінг після закінчення воєнного стану Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

В Україні хочуть залишити національний роумінг після закінчення воєнного стану

В Україні пропонують продовжити дію національного роумінгу навіть після завершення воєнного стану. Відповідний законопроєкт уже відправлений до Верховної Ради.

Про це в телемарафоні розповів голова підкомітету електронного врядування Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Сергій Штепа.

Законопроєкт має на меті зробити постійним національний роумінг, запроваджений міністерством цифрової трансформації на початку повномасштабного вторгнення рф. Він передбачає, що абонент одного мобільного оператора може абсолютно безплатно перемкнутися на мережу іншого мобільного оператора, щоб скористатися його зв’язком.

Читайте також В Мінцифри підтримали законопроект про нацроумінг в селах та держмоніторинг швидкості мобільного інтернету

«Цей законопроект спрямований на те, щоб… навіть після завершення воєнного стану в Україні діяв національний роумінг. В Україні є понад 5 тисяч населених пунктів, де діє зв’язок лише від одного мобільного оператора, а два інших великих оператори не мають там покриття взагалі. Якщо місцеві жителі можуть просто купити сім-картки того, оператора, який має покриття, всім іншим це не зручно», — каже Сергій Штепа.

Нацроумінг надаватимуть мобільні оператори. Для користування зв’язком має бути покриття хоча б від одного з мобільних операторів. Абоненти інших зможуть безплатно приєднатися до базових станцій мережі саме цього оператора.

«Оператори, які не мають базових станцій в певній місцевості, матимуть заплатити кошти за те, що їх абоненти користуються мережею іншого оператора. Але це будуть внутрішні відносини між операторами, які ніяк не позначаються на кінцевих споживачах і це не впливатиме на державний бюджет», — зауважує Штепа.

Читайте також Спрощений роумінг для України діятиме ще рік

Крім того, законопроєкт вводить новий показник якості мобільного зв’язку — швидкість інтернету.

«Зараз у смартфоні можна у декілька кліків перейти на мережу іншого мобільного оператора. Даний законопроєкт вводить нові дані якості зв’язку — швидкість інтернету. Тепер кожна людина зможе виміряти швидкість мобільного інтернету і надати дані регулятору, щоб він вжив певних заходів, якщо швидкість буде не достатньою. Для цього достатньо покриття хоча б від одного з мобільних операторів» — сказав Штепа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.