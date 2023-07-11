Спрощений роумінг для України діятиме ще рік — Finance.ua

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Спрощений роумінг для України діятиме ще рік

Особисті фінанси
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Спрощений роумінг для України діятиме ще рік
Спрощений роумінг для України діятиме ще рік
Єврокомісія погодила продовження угоди з операторами про роумінг для українців ще на 12 місяців.
Відповідне рішення було ухвалено 9 липня, йдеться в повідомленні ЄК.
Угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами було вперше підписано у квітні 2022 року. Договір передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.
Також Єврокомісія закликала всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано за посиланням.
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Також Єврокомісія готувалася до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію ЄК про приєднання України до правил ЄС про роумінг. Наступним кроком для України стане повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, після чого Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.
У квітні цього року Україна і Євросоюз завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію, що відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

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За матеріалами:
НВ
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