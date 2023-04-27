Україна та ЄС зафіксували терміни та умови приєднання до вільного роумінгу — Finance.ua
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Україна та ЄС зафіксували терміни та умови приєднання до вільного роумінгу

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Україна та ЄС зафіксували терміни та умови приєднання до вільного роумінгу
Україна та ЄС зафіксували терміни та умови приєднання до вільного роумінгу
Віце-прем’єр-міністр — міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров повідомив, що було остаточно затверджено зміни до Додатка 17-3 Угоди про асоціацію. Це відкрило шлях до офіційного прийняття роумінгу.
Що це дасть? Роумінг як удома дозволить користуватися мобільним телефоном у будь-якій з 27 країн ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії без додаткових платежів. Наразі така можливість доступна для українців завдяки спільній заяві операторів, але її строк спливає 1 липня 2023 року.
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Що зміниться? Тепер українська влада повинна оновити національне законодавство щодо роумінгу та впровадити відповідні нормативи ЄС. Україна взяла на себе зобов’язання реалізувати відповідні зміни протягом одного року — до 24 квітня 2024 року. Будемо сподіватись, що чиновникам вистачить цього часу, щоб остаточно узгодити українське та європейське законодавство у сфері роумінгу.
«Працюємо далі спільно з українськими операторами та НКЕК. Дякую європейським партнерам за підтримку», — заявив Михайло Федоров.
За матеріалами:
ITC.ua
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