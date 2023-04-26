Роумінг з ЄС: завершили офіційну процедуру внесення змін до Угоди про асоціацію — Finance.ua

Роумінг з ЄС: завершили офіційну процедуру внесення змін до Угоди про асоціацію
Українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію, які відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
«Україна переходить до виконання свого домашнього завдання — гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС в частині роумінгу. Команда НКЕК і надалі працюватиме, щоб якомога швидше наблизити Україну до роумінгової зони ЄС — Roam Like at Home та, відповідно, отримання режиму внутрішнього ринку ЄС для ринку роумінгу», — йдеться у фейсбуці Нацкомісії.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Євросоюзу в сфері роумінгу;
- у результаті з‘являться українські тарифи, які діятимуть і всередині України, і в Європі без будь-яких обмежень, умов або доплат.
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