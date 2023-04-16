Навіщо українцям роумінговий безвіз та чи зростуть тарифи мобільних операторів — Finance.ua

Навіщо українцям роумінговий безвіз та чи зростуть тарифи мобільних операторів Сьогодні 20:39 — Особисті фінанси

Навіщо українцям роумінговий безвіз та чи зростуть тарифи мобільних операторів

Клієнтам українських мобільних операторів обіцяють «роумінговий безвіз» з Євросоюзом.

Про це пише Фокус.

Міжнародним роумінгом називають надання послуг стільникового зв’язку протягом періоду, коли абонент є зареєстрованим в мережі закордонного оператора.

Як повідомив нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабмін затвердив документ , який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до «роумінгового безвізу» з Європейським Союзом вже у 2023 році. За словами Шмигаля, приєднання до роумінгового простору ЄС — не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій.

«З 2017 року в ЄС мобільні оператори не стягують з абонентів окрему плату за послуги, надані в інших країнах-членах ЄС. Тобто послуги в міжнародному роумінгу надаються за тими самими тарифами, що й в домашній мережі», — пояснює Роман Химич, експерт телекомунікаційного ринку.

Такий режим обслуговування називають Roaming Like At Home (RLAH).

Завдяки RLAH європейці більше не мусять обмежувати себе в користування стільниковим зв’язком в будь-якій точці Євросоюзу. Але, як зауважує Химич, в ЄС відсутність плати за роумінг не є безумовним обов’язком операторів. Деякі з них, особливо зі Східної Європи, довели неможливість надавати роумінгові послуги на таких умовах й отримали право на виключення з загального правила.

За словами Андрія Отрощенка, директора з маркетингу Vodafone Україна, наразі в Україні немає єдиного законодавчого поля, отже ще треба пройти шлях численних узгоджень: технічних, юридичних, комерційних.

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Роман Химич уточнює, що українці за кордоном споживають набагато більше послуг, аніж іноземці в Україні, й тому взаєморозрахунки потребують зовнішнього регулювання, інакше шанси досягти компромісу наближаються до нуля.

Цікаво, що в вищезгаданому повідомленні Кабміну йде мова про те, що «цього року ця сфера буде „пілотом“ по повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання».

«Угода між Україною та Євросоюзом передбачає інтеграцію законодавства ЄС у багатьох галузях і процеси адаптації відбуваються паралельно, щоб Україна могла стати частиною ЄС якомога швидше. Але оскільки регулятор телеком-сектору (НКЕК) досягнув найбільшого прогресу у співпраці з ЄС щодо адаптації українського законодавства у сфері телекомунікацій, уряд визначив, що запровадження єдиного роумінгового простору буде пілотним напрямком та прикладом для інших галузей економіки», — пояснили в пресслужбі компанії «Київстар».

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У результаті з‘являться українські тарифи, які діятимуть і всередині України, і в Європі без будь-яких обмежень, умов або доплат".

За словами Романа Химича з боку операторів все готове і давно працює, залишається вирішити виключно регуляторні питання й деталі взаєморозрахунків між операторами України та ЄС.

«Користувачі матимуть змогу обрати один з універсальних тарифів, що діятиме в Україні та в Європі, і користуватись послугами зв’язку в будь-якій європейській країні так само, як вдома. Це буде зручно, адже можна буде просто забути про необхідність підключати роумінг», — продовжує Андрій Отрощенко.

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