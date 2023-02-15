ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну — Finance.ua

ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну

Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну, що є першим випадком, коли Брюссель прагне розширити права країн-членів єдиного ринку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Єврокомісії.

У разі схвалення пропозиції, українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Це означає, що українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв’язком під час подорожей країнами блоку.

Пропозиція ще має бути розглянута Радою ЄС, і поки неясно, коли вона може бути реалізована.

Після початку повномасштабної війни рф проти України українці отримали можливість користуватися доступними або безкоштовними дзвінками між ЄС та Україною завдяки згоді телекомунікаційних операторів. Нещодавно такі заходи були продовжені ще на шість місяців.

Нагадаємо, на початку лютого Європейські та українські оператори зв’язку підписали нову спільну заяву-меморандум, якою декларують продовження на пів року домовленостей про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у різних країнах Європи.

У вересні глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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