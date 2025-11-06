Виплата 6500 грн: як не втрапити на шахраїв Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

Виплата 6500 грн: як не втрапити на шахраїв

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити виплату у 6500 гривень для українців.

Про це попереджає голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

«Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують «оформити карту для отримання виплати 6500 гривень», каже він.

Він нагадав, що ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані свої банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

«Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти „спеціальні“ картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію», — сказав він.

Гетманцев закликав ігноруйте такі «пропозиції» та не передавати свої дані стороннім особам.

планує «Тепла зима» щорічною. То ж Кабмін планує одноразову виплату у розмірі 6500 гривень для соціально вразливих громадян. В межах програми «Тепла зима» допомога виплачуватиметься напередодні опалювального сезону 2025/26 років. Нагадаємо, Міністерство соціальної політики повідомляло, що зробити виплату «Тепла зима» щорічною. То ж Кабмін планує одноразову виплату у розмірі 6500 гривень для соціально вразливих громадян. В межах програми «Тепла зима» допомога виплачуватиметься напередодні опалювального сезону 2025/26 років.

Хто отримає

Уряд пропонує надавати допомогу кільком категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період. По 6500 гривень виплатять:

на дітей із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;

людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб — 12 800;

одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування — 40 900;

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях — 1000;

на дітей із малозабезпечених сімей — 335 863 особи.

Куди прийдуть гроші

Виплата проводитиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики на програми соціального захисту. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка». Використати її можна буде протягом 180 днів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.