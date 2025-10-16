Програма «Тепла зима»: хто отримає 6500 грн Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

Програма «Тепла зима»: хто отримає 6500 грн

Міністерство соціальної політики повідомляло, що планує зробити виплату «Тепла зима» щорічною. То ж Кабмін планує одноразову виплату у розмірі 6500 гривень для соціально вразливих громадян.

Про це повідомляється в проєкт і постанови уряду.

В межах програми «Тепла зима» допомога виплачуватиметься напередодні опалювального сезону 2025/26 років.

Фінансову підтримку отримають близько 660 тисяч громадян, а на ці цілі уряд планує виділити 4,3 млрд гривень із державного бюджету.

Хто отримає

Уряд пропонує надавати допомогу кільком категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період.

По 6500 гривень виплатять:

на дітей із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;

людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб — 12 800;

одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування — 40 900;

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях — 1000;

на дітей із малозабезпечених сімей — 335 863 особи.

Куди прийдуть гроші

Виплата проводитиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики на програми соціального захисту.

Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка».

Використати її можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Проєкт постанови Кабміну зараз винесено на обговорення.

Нагадаємо, допомога «Тепла зима» була запроваджен а наприкінці 2024 року в межах комплексного пакета «Зимової єПідтримки».

Вона надається малозабезпеченим родинам із дітьми та сім’ям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), щоб вони могли придбати зимовий одяг і взуття. У грудні 2024 року родини, які відповідають критеріям, отримали по 6500 грн одноразової виплати на кожну дитину до 18 років. Також допомогу отримали люди з інвалідністю І групи з числа ВПО.

