Заробітки: хто отримує мінімалку, а кому готові платити 100 тисяч гривень

Середня зарплата у вакансіях на Єдиному порталі складає 23 тисяч гривень, це на 2 тисячі більше, ніж торік. Високі заробітки у Силах безпеки та оборони.

Про це розказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв"ю РБК-Україна

Також високі зарплати отримують в ІТ, у сфері нерухомості, зв’язку, автобізнесі, HR, страхуванні.

Хто отримує до 100 тис. грн

До 100 тисяч і вище можуть заробляти інженери-програмісти, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення, водії, далекобійники, машиністи крану, менеджери різної кваліфікації.

автоелектріки-діагности — 80−90 тисяч гривень,

автослюсарі, рихтувальники — від 80 тисяч гривень.

Без досвіду

Зі слів Жовтяк, без досвіду знайти роботу на 80 тисяч гривень складно, але якщо гарно себе проявити, роботодавець не захоче втрачати такі кадри.

Є така тенденція, що роботодавці готові частково поступатися вимогами до вакансії, враховуючи обмежену кількість претендентів. Наприклад, переглядати графік роботи, умови праці, пропонують соцпакет, страхування.

Кому платять найменше

Найчастіше отримують мінімальну зарплату на посадах, які не потребують високої кваліфікації та спеціальних навичок.

Такий рівень оплати характерний для професій, де основні функції можуть виконувати практично будь-які працівники, де не потрібна кваліфікація.

Відтік молоді

Як зазначила експерт, за даними Служби зайнятості, цього не відчувається. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон.

З досвіду, йдеться про загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу.

Водночас молоді у цьому віці на ринку праці небагато, 6−8% від загальної кількості шукачів роботи.

