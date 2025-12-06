ТОП-5 тривожних сигналів на співбесіді Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

Співбесіда — це двосторонній процес: роботодавець оцінює вас, як спеціаліста, а ви маєте можливість познайомитися з компанією, командою та умовами, у яких потенційно працюватимете. І якщо вже на етапі розмови виникає дискомфорт — варто звернути на це увагу.

Фахівці budni.robota.ua розповідають про найпомітніші тривожні сигнали під час співбесіди.

Нечіткі або постійно змінювані обов’язки

Рекрутер повинен чітко описати обовʼязки для конкретної посади. Якщо відповіді на питання про завдання розмиті («У нас усі роблять усе») — це сигнал про хаос в управлінні та непрозорість процесів.

Часто у таких компаніях новий співробітник виконує роботу, яку не хочуть робити інші, або ж фактично «працює за трьох», отримаючи при цьому одну зарплатню.

Погані відгуки про попередніх працівників

Якщо працедавець критикує попереднього співробітника, це вказує на на культуру звинувачень у колективі та токсичне керівництво.

«Попередник був слабким», «Ми його звільнили, бо він нічого не розумів» — фрази, які мають насторожити майбутнього кандидата, адже це згодом можуть сказати і про вас.

Порушення особистих кордонів

На співбесіді повинні оцінювати вашу компетенцію як спеціаліста та відповідність до вимог вакансії. Памʼятайте, запитання про особисте життя чи коментарі щодо зовнішності є недопустимими.

Сюди ж фахівці додають складні тестові завдання з дедлайном «на вчора» і без оплати.

Ці сигнали вказують на те, що в цій компанії не поважають особисті межі працівників і часто можуть вимагати понаднормову працю або виконання непогоджених завдань.

Нечіткі межі зарплати

Запитайте роботодавця щодо заробітної плати, скільки платитимуть під час випробувального терміну, після його завершення і які бонуси чи премії передбачені.

Нечіткі відповіді чи запевнення щодо «великих бонусів» без документального оформлення — це серйозний привід насторожитися.

Тотальний контроль

Тайм-трекери, камери над робочими місцями, скріншоти екрана, штрафи за кожну хвилину запізнення — не мають нічого спільного з ефективністю. Це свідчить про тотальну недовіру до працівників і прагнення контролювати кожен рух.

