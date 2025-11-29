0 800 307 555
Вакансії з бронюванням в Україні: які найпопулярніші та де платять найбільше

За 2025 рік в Україні у вісім разів збільшилася кількість вакансій із можливістю бронювання. Найбільше таких пропозицій припадає на робітничі професії, які мають ключове значення для роботи окремих секторів економіки.
Про це свідчать дані OLX Робота.
Найчастіше роботодавці пропонують роботу з бронюванням у категорії «Виробництво, робітничі спеціальності» (розділ «Інше»), де завичай шукають працівників на виробництво (пилорамщики, оператори верстатів, кухарі, електрики, заправники).
Кількість пропозицій зросла в 11 разів, порівняно з минулим роком.
Інші професії також продемонстрували стрімке зростання:
  • Різноробочі — кількість вакансій зросла у 18 разів;
  • Продавці — зростання у 13 разів;
  • Будівельники — зростання у 9 разів;
  • Вантажники — зростання у 8 разів;
  • Водії — зростання у 5 разів.

Які вакансії найчастіше обирають шукачі роботи

За даними аналітиків, попит на роботу з можливістю бронювання також підвищився. Зокрема, у жовтні 2025 року кількість відгуків по країні зросла у 16 разів порівняно з попереднім роком.
ТОП-5 найпопулярніших вакансій серед кандидатів:
  • Продавець — кількість відгуків зросла у 66 разів.
  • Різноробочий — зростання у 38 разів.
  • Будівельник — зростання у 9 разів.
  • Водій — зростання у 8 разів.
  • Вантажник — зростання у 7 разів.

У яких областях найбільше вакансій з бронюванням

Лідером залишається Київська область, де у жовтні 2025 року зафіксували майже 2 000 вакансій із бронюванням.
Від 300 до 700 оголошень припадало на Дніпропетровську, Львівську, Харківську та Одеську області.
Дещо менше — у Запорізькій та Івано-Франківській (від 200 до 250). У інших регіонах кількість пропозицій роботи з бронюванням на платформі переважно варіюється від 100 до 200.
Медіанні зарплати в категорії вакансій з бронюванням у жовтні 2025 року були найвищими в таких областях:
  • Івано-Франківська — 40 тис. грн.
  • Херсонська та Тернопільська — 35 тис. грн.
  • Київська — 33,4 тис. грн.
  • Львівська та Волинська — 32,5 тис. грн.
