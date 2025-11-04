Нові критерії для бронювання працівників в «оборонці» — що змінилося Сьогодні 12:26

Міністерство оборони України затвердило Критерії, за якими визначаються підприємства, установи і організації у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності як такі, що мають важливе значення для національної економіки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Також відомство розпочало прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу — подати їх можна на електронну пошту admou@post.mil.gov.ua . Раніше ці функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Затверджені критерії

Компанії, які хочуть отримати цей статус і право бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, мають відповідати таким вимогам:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року № 262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони». Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Підприємства, установи і організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із таких вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони. Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними. Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності. Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей. Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

Якщо підприємство відповідає хоча б двом вимогам із урядової постанови № 76 (про бронювання під час мобілізації), його можуть визнати «критично важливим» для економіки та забезпечення життя населення. Це дає право забронювати до 50% працівників, які підлягають мобілізації.

Що робити тим, хто вже має цей статус

Нові критерії, які затвердило Міноборони, фактично нічого не змінюють для тих підприємств, які вже мають статус «важливих для національної економіки».

Якщо термін дії цього статусу ще не закінчився, їм не потрібно подавати додаткові документи чи щось оновлювати.

