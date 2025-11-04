0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові критерії для бронювання працівників в «оборонці» — що змінилося

119
Нові критерії для бронювання працівників в «оборонці» — що змінилося
Нові критерії для бронювання працівників в «оборонці» — що змінилося
Міністерство оборони України затвердило Критерії, за якими визначаються підприємства, установи і організації у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності як такі, що мають важливе значення для національної економіки.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Також відомство розпочало прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу — подати їх можна на електронну пошту admou@post.mil.gov.ua. Раніше ці функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Затверджені критерії

Компанії, які хочуть отримати цей статус і право бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, мають відповідати таким вимогам:
  1. Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.
  2. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року № 262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони».
  3. Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.
Читайте також
Підприємства, установи і організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із таких вимог:
  1. Виконання державних контрактів у сфері оборони.
  2. Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.
  3. Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.
  4. Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.
  5. Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.
  6. Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.
Читайте також
Якщо підприємство відповідає хоча б двом вимогам із урядової постанови № 76 (про бронювання під час мобілізації), його можуть визнати «критично важливим» для економіки та забезпечення життя населення. Це дає право забронювати до 50% працівників, які підлягають мобілізації.

Що робити тим, хто вже має цей статус

Нові критерії, які затвердило Міноборони, фактично нічого не змінюють для тих підприємств, які вже мають статус «важливих для національної економіки».
Якщо термін дії цього статусу ще не закінчився, їм не потрібно подавати додаткові документи чи щось оновлювати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems