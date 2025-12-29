0 800 307 555
Як не «вбити» акумулятор електромобіля — корисні поради

Багато власників електромобілів експлуатують їхні батареї за звичним принципом, як мобільні телефони: заряджають до повних 100% і розряджають до критичного нуля. Така поведінка є однією з найдорожчих помилок, оскільки неправильна експлуатація здатна скоротити ресурс акумулятора удвічі.
Про це пише UA.Motors.
Для більшості літій-іонних акумуляторів оптимальний та найбезпечніший діапазон заряду становить 20−80%. Натомість постійне заряджання до максимуму збільшує напругу та викликає перегрів, що прискорює старіння елементів. Це скорочує запас ходу. Експерти рекомендують встановлювати ліміт заряду на 80%.

Чому не варто заряджати авто на 100%

Розряджання «в нуль» руйнує структуру катода, а літій осідає на аноді, що призводить до незворотної втрати здатності утримувати заряд. Заряджати авто слід, коли рівень батареї опускається до 20%.
Дослідження американського сервісу Recurrent підтверджують: батареї, які заряджають частково, втрачають менше ніж 1% ємності на рік.
Що ще впливає на акумулятор електроавтомобіля

На довговічність акумулятора критично впливають зовнішні умови та якість обладнання:
  • Екстремальні температури: у спеку опір елементів зростає, а в мороз іони рухаються повільніше, що може зменшити пробіг авто до 36%. Заряджати електромобілі краще у гаражі або в тіні, де температура більш стабільна.
  • Неякісні кабелі: використання дешевих або пошкоджених кабелів загрожує коротким замиканням, перегрівом роз’єму та навіть виходом з ладу контролера зарядки. Купувати слід лише сертифіковані аксесуари.
Важливим елементом продовження ресурсу батареї є регулярне оновлення програмного забезпечення автомобіля. Оновлення не лише додають нові функції, але й коригують буфер заряджання та температуру батареї, що є життєво необхідним для її здоров’я. Встановлюйте автоматичне оновлення або перевіряйте його вручну хоча б раз на місяць.
Раніше ми повідомляли, що українці масово купують електрокари перед поверненням ПДВ. За підсумками жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 13,3 тис. легкових електромобілів — це новий історичний максимум.
Авто
