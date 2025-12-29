Kia показала ціни та комплектації нового хетчбека K4 (фото) Сьогодні 04:55 — Технології&Авто

Kia офіційно підтвердила ціни та комплектації нового хетчбека K4, який вийде на ринок наступного року. Модель одразу позиціонують як вигідну альтернативу конкурентам, хоча вона й позбавлена найдешевших версій LX і LXS, доступних для седана.

Базовою для K4 Hatchback стала комплектація EX з ціною від 24 890 доларів, до якої додається обов’язковий цільовий збір у 1 195 доларів. Вища стартова вартість порівняно із седаном пояснюється саме відсутністю «початкових» комплектацій, однак різниця між хетчбеком і седаном K4 EX становить близько 500 доларів.

На тлі конкурентів новинка виглядає досить переконливо. K4 Hatchback трохи дорожчий за Toyota Corolla Hatchback, але помітно дешевший за Honda Civic Hatchback і Mazda 3, при цьому пропонує більш практичний кузов із додатковим багажним простором.

Середні версії представлені комплектацією GT-Line за ціною від 25 890 доларів, а флагманом лінійки став K4 GT-Line Turbo, який коштує від 28 790 доларів. Саме турбоверсія орієнтована на тих, хто хоче більше динаміки та оснащення.

EX і GT-Line оснащуються 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 147 к.с., що працює в парі з варіатором IVT. GT-Line Turbo отримав 1,6-літровий турбомотор на 190 к.с. та восьмиступеневу автоматичну коробку передач, а також спортивні налаштування підвіски.

