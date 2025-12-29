0 800 307 555
Kia показала ціни та комплектації нового хетчбека K4 (фото)

Kia офіційно підтвердила ціни та комплектації нового хетчбека K4, який вийде на ринок наступного року. Модель одразу позиціонують як вигідну альтернативу конкурентам, хоча вона й позбавлена найдешевших версій LX і LXS, доступних для седана.
Базовою для K4 Hatchback стала комплектація EX з ціною від 24 890 доларів, до якої додається обов’язковий цільовий збір у 1 195 доларів. Вища стартова вартість порівняно із седаном пояснюється саме відсутністю «початкових» комплектацій, однак різниця між хетчбеком і седаном K4 EX становить близько 500 доларів.
На тлі конкурентів новинка виглядає досить переконливо. K4 Hatchback трохи дорожчий за Toyota Corolla Hatchback, але помітно дешевший за Honda Civic Hatchback і Mazda 3, при цьому пропонує більш практичний кузов із додатковим багажним простором.
Середні версії представлені комплектацією GT-Line за ціною від 25 890 доларів, а флагманом лінійки став K4 GT-Line Turbo, який коштує від 28 790 доларів. Саме турбоверсія орієнтована на тих, хто хоче більше динаміки та оснащення.
EX і GT-Line оснащуються 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 147 к.с., що працює в парі з варіатором IVT. GT-Line Turbo отримав 1,6-літровий турбомотор на 190 к.с. та восьмиступеневу автоматичну коробку передач, а також спортивні налаштування підвіски.
