Користувачі ChatGPT на смартфонах витратили вже понад $3 мільярди
Користувачі ChatGPT на мобільних пристроях витратили понад $3 мільярди у всьому світі. Це загальна сума з моменту запуску додатка у травні 2023 року на iOS.
Про це пише TechCrunch з посиланням на дані Appfigures.
Головні витрати припадають саме на 2025 рік, коли ChatGPT на смартфонах заробив близько $2,48 млрд — на 408% більше, ніж у 2024 році, коли було зароблено $487 мільйонів. Витрати користувачів у 2023 році склали $42,9 млн.
Ця статистика також відзначає швидше прийняття штучного інтелекту користувачами. ChatGPT заробив $3 мільярди протягом 31 місяця, у той час, як TikTok для цього знадобилося майже вдвічі більше часу — 58 місяців.
На додачу до цього, ChatGPT досяг цієї відмітки швидше за популярні стримінгові сервіси, як-от Disney+ та HBO, яким для цього знадобилося 42 та 46 місяців відповідно.
Заразом чат-бот OpenAI виграє у більшості своїх конкурентів, як-от Claude, Gemini, Perplexity та Copilot, але лише трохи випереджує Grok від компанії Ілона Маска xAI, що має подібну траєкторію доходів до ChatGPT.
