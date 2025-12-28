Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Xiaomi без гучних анонсів уклала глобальну угоду про попереднє встановлення нових застосунків на свої смартфони. Починаючи з 2026 року, компанія постачатиме нові телефони з криптогаманцем і застосунком для роботи з Web3, розробленими Sei Labs. Партнерство має на меті популяризувати блокчейн-технології серед масової аудиторії.
Про це пише gizmochina.
Як працюватиме криптогаманець
Йдеться про застосунок, пов’язаний із Sei — блокчейном рівня Layer 1, який створили спеціально для торгівлі цифровими активами.
Застосунок попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що продаватимуться за межами материкового Китаю та США.
Масштаби розповсюдження вражають: Xiaomi посідає третє місце у світі серед виробників смартфонів після Apple і Samsung, контролює понад 13% глобального ринку й продає приблизно 160 млн пристроїв на рік.
Застосунок Sei працює як криптогаманець і водночас як точка входу у Web3-сервіси.
За заявою компанії, користувачі зможуть здійснювати peer-to-peer платежі, взаємодіяти з децентралізованими застосунками та відкривати інші блокчейн-продукти без встановлення додаткового програмного забезпечення. Усе працюватиме «з коробки».
Партнерство не обмежиться лише смартфонами. Sei планує інтегрувати оплату стейблкоїнами у понад 20 тис. фірмових магазинів Xiaomi. Почати хочуть із Гонконгу та окремих країн Євросоюзу.
У перспективі покупці зможуть оплачувати техніку Xiaomi стейблкоїнами на кшталт USDC, а всі транзакції проходитимуть через блокчейн Sei.
Sei заявляє, що така угода може познайомити з криптовалютами мільйони людей, особливо на ринках, де Xiaomi домінує.
Наприклад, у Греції бренд контролює 36,9% ринку смартфонів, а в Індії — близько 24%. В Україні Xiaomi також лідирує з показником близько 30% ринку.
Поділитися новиною
Також за темою
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото)
ТОП-5 гаджетів, які допоможуть заощадити воду, електроенергію та гроші
Meta розробляє нову ШІ-модель для роботи із зображеннями і відео
Якими будуть смартфони через 10 років
Xiaomi та Honor підвищують ціни планшетів