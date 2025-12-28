0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року

Технології&Авто
14
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Xiaomi без гучних анонсів уклала глобальну угоду про попереднє встановлення нових застосунків на свої смартфони. Починаючи з 2026 року, компанія постачатиме нові телефони з криптогаманцем і застосунком для роботи з Web3, розробленими Sei Labs. Партнерство має на меті популяризувати блокчейн-технології серед масової аудиторії.
Про це пише gizmochina.

Як працюватиме криптогаманець

Йдеться про застосунок, пов’язаний із Sei — блокчейном рівня Layer 1, який створили спеціально для торгівлі цифровими активами.
Читайте також
Застосунок попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що продаватимуться за межами материкового Китаю та США.
Масштаби розповсюдження вражають: Xiaomi посідає третє місце у світі серед виробників смартфонів після Apple і Samsung, контролює понад 13% глобального ринку й продає приблизно 160 млн пристроїв на рік.
Застосунок Sei працює як криптогаманець і водночас як точка входу у Web3-сервіси.
За заявою компанії, користувачі зможуть здійснювати peer-to-peer платежі, взаємодіяти з децентралізованими застосунками та відкривати інші блокчейн-продукти без встановлення додаткового програмного забезпечення. Усе працюватиме «з коробки».
Читайте також
Партнерство не обмежиться лише смартфонами. Sei планує інтегрувати оплату стейблкоїнами у понад 20 тис. фірмових магазинів Xiaomi. Почати хочуть із Гонконгу та окремих країн Євросоюзу.
У перспективі покупці зможуть оплачувати техніку Xiaomi стейблкоїнами на кшталт USDC, а всі транзакції проходитимуть через блокчейн Sei.
Sei заявляє, що така угода може познайомити з криптовалютами мільйони людей, особливо на ринках, де Xiaomi домінує.
Наприклад, у Греції бренд контролює 36,9% ринку смартфонів, а в Індії — близько 24%. В Україні Xiaomi також лідирує з показником близько 30% ринку.
За матеріалами:
ITC.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems