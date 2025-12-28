Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року Сьогодні 06:09 — Технології&Авто

Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року

Xiaomi без гучних анонсів уклала глобальну угоду про попереднє встановлення нових застосунків на свої смартфони. Починаючи з 2026 року, компанія постачатиме нові телефони з криптогаманцем і застосунком для роботи з Web3, розробленими Sei Labs. Партнерство має на меті популяризувати блокчейн-технології серед масової аудиторії.

Про це пише gizmochina.

Як працюватиме криптогаманець

Йдеться про застосунок, пов’язаний із Sei — блокчейном рівня Layer 1, який створили спеціально для торгівлі цифровими активами.

Читайте також Xiaomi по-тихому припинила підтримку двох популярних смартфонів

Застосунок попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що продаватимуться за межами материкового Китаю та США.

Масштаби розповсюдження вражають: Xiaomi посідає третє місце у світі серед виробників смартфонів після Apple і Samsung, контролює понад 13% глобального ринку й продає приблизно 160 млн пристроїв на рік.

Застосунок Sei працює як криптогаманець і водночас як точка входу у Web3-сервіси.

За заявою компанії, користувачі зможуть здійснювати peer-to-peer платежі, взаємодіяти з децентралізованими застосунками та відкривати інші блокчейн-продукти без встановлення додаткового програмного забезпечення. Усе працюватиме «з коробки».

Читайте також Xiaomi планує масово впроваджувати роботів на заводах

Партнерство не обмежиться лише смартфонами. Sei планує інтегрувати оплату стейблкоїнами у понад 20 тис. фірмових магазинів Xiaomi. Почати хочуть із Гонконгу та окремих країн Євросоюзу.

У перспективі покупці зможуть оплачувати техніку Xiaomi стейблкоїнами на кшталт USDC, а всі транзакції проходитимуть через блокчейн Sei.

Sei заявляє, що така угода може познайомити з криптовалютами мільйони людей, особливо на ринках, де Xiaomi домінує.

Наприклад, у Греції бренд контролює 36,9% ринку смартфонів, а в Індії — близько 24%. В Україні Xiaomi також лідирує з показником близько 30% ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.