Міфи про небезпечне електромагнітне випромінювання в салонах електромобілів не підтвердилися. Такі висновки зробило масштабне дослідження, проведене німецьким автоклубом ADAC спільно з Федеральним відомством радіаційного захисту.
Вчені дійшли висновку: рівень навантаження настільки низький, що електрокари не лише безпечні, а в окремих випадках навіть «чистіші» за авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Що і як перевіряли
У межах дослідження фахівці протестували 11 електромобілів, кілька гібридних моделей і один бензиновий автомобіль для порівняння.
- У салонах розміщували манекени з десятьма сенсорами, які по черзі переміщували між сидіннями.
- Вимірювання проводили як під час реальної їзди — з розгоном, гальмуванням і роботою електронних систем, так і під час заряджання авто.
Стрибки поля є, але вони безпечні
Під час руху сенсори фіксували короткочасні стрибки магнітного поля, особливо у моменти різкого прискорення. Однак експерти підкреслюють: такі піки є типовими для будь-якої техніки з високою напругою, а їхні значення були дуже далекими від потенційно небезпечних показників.
Де фіксувалися найвищі показники
Загалом рівень електромагнітного впливу на водія та пасажирів залишався значно нижчим за допустимі норми. Найвищі значення спостерігалися в зоні для ніг — там, де проходять високовольтні кабелі та елементи приводу. Водночас верхня частина тіла фактично не зазнавала помітного впливу.
Несподіваний лідер за рівнем випромінювання
Окремо дослідники звернули увагу на підігрів сидінь. Саме він у деяких випадках створював вищий локальний рівень електромагнітного поля, ніж силові компоненти електромобіля. Проте і ці показники не перевищували безпечних меж.
