У яких європейських країнах купують найбільше електромобілів

Європейський ринок електромобілів у 2025 році продовжив зростання, додавши 27%, однак темпи електрифікації залишаються вкрай нерівномірними. За даними ACEA, середня частка електрокарів у регіоні досягла 25%, але різниця між країнами разюча: від майже повної відмови від ДВЗ у Норвегії до менш ніж 10% BEV у Болгарії.
Про це пише Tradingpedia.

Де у Європі купують найбільше електрокарів

Найвищі показники традиційно демонструють скандинавські держави. Норвегія, Данія, Швеція та Фінляндія формують «північний клуб», де електромобілі вже стали домінуючим типом транспорту.
Експерти пов’язують це з високими доходами населення, ефективними державними стимулами та розвиненою мережею зарядних станцій.
Поруч із лідерами цього року опинилися країни, які раніше суттєво відставали.
Польща подвоїла реєстрації BEV, Чехія вийшла на стабільне зростання, а Литва, Латвія та Ісландія показали приріст від 30% до понад 100%.
Водночас Німеччина зберігає статус найбільшого ринку Європи, хоча після скасування субсидій частка електромобілів практично не змінилась, а попит змістився в бік plug-in гібридів.
Франція продемонструвала протилежну тенденцію: оновлені правила «екобонусів» обмежили доступ багатьох імпортних моделей до програм підтримки, що спричинило падіння продажів BEV і PHEV.
Натомість Італія та Іспанія вперше за кілька років показали значне прискорення — попит на гібриди та електромобілі там різко зріс.
У низці країн Південної та Південно-Східної Європи, зокрема у Болгарії, Словаччині, Хорватії та частково Угорщині, електромобілі поки що не переходять межу в 10% ринку.
Аналітики пояснюють це низькими доходами, дорогим кредитуванням та повільним розгортанням інфраструктури, через що домінують традиційні та гібридні силові установки.
За матеріалами:
MMR
Авто
