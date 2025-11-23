ТОП- 5 електроавто, які знімуть з виробництва до 2026 (фото) Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Автовиробники реагують на уповільнення попиту на електромобілі скороченням модельного ряду. Кілька електричних авто, доступних у 2025 році, виключено з програми на 2026 модельний рік через тарифи, низькі продажі або зміну стратегії компаній.

Про це пише Motor1.

1. Acura ZDX

Фото: Acura

Після лише одного модельного року на ринку Honda припиняє виробництво свого першого електричного кросовера Acura ZDX, розробленого спільно з GM. Базова версія забезпечувала запас ходу 503 км, а версія Type S отримала 499 к.с. Проте коріння Chevrolet Blazer були погано приховані, а загальні враження від керування виявилися посередніми.

2. Dodge Charger SRT Daytona Banshee

Фото: Dodge

Тримоторна флагманська версія електричного Dodge Charger Banshee з потужністю 900 к.с. офіційно скасована. Dodge не коментував ситуацію офіційно, але внутрішні джерела підтвердили інформацію. Відгуки, продажі та залишкова вартість звичайної версії Daytona виявилися невтішними, що демонструє важливість двигуна V8 для цього типу автомобілів.

3. Genesis Electrified G80

Фото: Genesis

Genesis Electrified G80 залишив американський ринок на початку 2025 року. Електрична версія середнього люксового седана від небайдужого бренду була приречена з самого початку через недостатній маркетинг та обмежену географію продажів лише в окремих штатах. Модель пропонувала запас ходу 454 км та потужність 385 к.с., але не змогла зробити помітного впливу ні культурно, ні комерційно.

4. Mercedes-Benz EQE / EQS Sedan / SUV

Фото: Mercedes-Benz

З 1 вересня Mercedes призупинив виробництво всіх седанів EQE та EQS, призначених для американського ринку, а також їхніх SUV-версій. Автомобілі продовжують продаватися за кордоном, але в США книги замовлень закриті.

Родина EQ критикувалася за незвичайний дизайн у формі пігулки, технологію Hyperscreen та сумнівний брендинг, що зробило Mercedes найбільш проблемним серед німецких преміум-брендів у сегменті електромобілів.

5. Nissan Ariya

Фото: Nissan

Після трьох років на ринку Ariya залишає американський ринок після 2025 року. Офіційно модель «призупинена» на 2026 рік, а рішення щодо 2027 модельного року не прийнято.

Ariya з запасом ходу 465 км не мала серйозних недоліків, але жорстка конкуренція, посередні продажі, тарифи на автомобілі з Японії та уповільнення попиту призвели до раннього завершення або тривалої паузи. Nissan зосереджується на Leaf 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.