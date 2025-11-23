0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bolt прагне довести кількість жінок-водійок до 50%, нині їх менше 10%

Технології&Авто
39
Онлайн-сервіс таксі Bolt вбачає одним із головних своїх завдань у 2025 році адаптацію людей для переходу від володіння власного автомобіля до шерингової економіки, яка передбачає зміну культури роботи і розвиток нових категорій.
Про це, повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.
«Думаючи, як цього досягти, ми ставили собі підцілі, однією з яких став розвиток категорії women for women для жінок-водійок. Ми працювали над тим, щоб заохочувати якнайбільше жінок до цієї роботи і змінювати стереотипи, що водій — це виключно чоловіча спеціальність», — сказав він на Саміті CEO 2025 від Forbes Ukraine.
Павлик зазначив, що компанія бачить прогрес у розвитку цієї категорії водіїв, однак ще далеко від намічених на початку 2025 року планів. Наразі кількість жінок-водійок у Bolt зросла в 2,5−3 рази, проте все ще не досягла 10%. Натомість компанія хотіла б бачити здоровий баланс на рівні 50%.
Одним із основних викликів 2025 року для Bolt, за словами керівника компанії, також стало перезавантаження команди.
«У нас із п’ятьох менеджерів сьогодні троє — це нові люди, які приєдналися до команди буквально декілька місяців тому. Ми довго їх шукали. Був ретельний підхід до відбору людей. І з понад 700 аплікантів, які до нас подавалися, обрали трьох людей. Для мене основним фокусом стала допомога цим людям адаптуватися до нашої культури, до нашого підходу, оскільки дехто прийшов з більш традиційних індустрій, з металургійного сектору, наприклад», — зауважив Павлик.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems