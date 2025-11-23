Bolt прагне довести кількість жінок-водійок до 50%, нині їх менше 10% Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

Онлайн-сервіс таксі Bolt вбачає одним із головних своїх завдань у 2025 році адаптацію людей для переходу від володіння власного автомобіля до шерингової економіки, яка передбачає зміну культури роботи і розвиток нових категорій.

Про це, повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

«Думаючи, як цього досягти, ми ставили собі підцілі, однією з яких став розвиток категорії women for women для жінок-водійок. Ми працювали над тим, щоб заохочувати якнайбільше жінок до цієї роботи і змінювати стереотипи, що водій — це виключно чоловіча спеціальність», — сказав він на Саміті CEO 2025 від Forbes Ukraine

Павлик зазначив, що компанія бачить прогрес у розвитку цієї категорії водіїв, однак ще далеко від намічених на початку 2025 року планів. Наразі кількість жінок-водійок у Bolt зросла в 2,5−3 рази, проте все ще не досягла 10%. Натомість компанія хотіла б бачити здоровий баланс на рівні 50%.

Одним із основних викликів 2025 року для Bolt, за словами керівника компанії, також стало перезавантаження команди.

«У нас із п’ятьох менеджерів сьогодні троє — це нові люди, які приєдналися до команди буквально декілька місяців тому. Ми довго їх шукали. Був ретельний підхід до відбору людей. І з понад 700 аплікантів, які до нас подавалися, обрали трьох людей. Для мене основним фокусом стала допомога цим людям адаптуватися до нашої культури, до нашого підходу, оскільки дехто прийшов з більш традиційних індустрій, з металургійного сектору, наприклад», — зауважив Павлик.

