Найпопулярніші бензинові авто в жовтні 2025 року (інфографіка)

За даними Укравтопром, у жовтні автопарк країни поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами.

Це на 43% більше, ніж торік. З цієї кількості нових авто — 2,3 тис. од. (+9%) та 11,5 од. вживаних (+52%).

Раніше ми писали, що минулого місяця українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів, що на 145% більше, ніж у жовтні минулого року.

Найпопулярніші електромобілі

За даними аналітиків, основну частку покупок становили легкові авто — 10 221 од., з яких 2 406 були новими (+148%), а 7 815 — вживаними (+147%).

Також аналіз даних щодо афер із пробігом автомобілів, випущених в Україні з 2000 по 2023 рік, виявив, що найризикованішими були транспортні засоби 2002 року випуску. 18,5% усіх моделей, перевірених еспертами, мали підроблені показники одометра.

Про це йдеться в дослідженні , яке ґрунтується на онлайн-звітах про історію транспортних засобів, придбаних клієнтами компанії в Україні протягом 2024 року, й охоплює автомобілі, випущені з 2000 по 2023 рік.

Автомобіль зі скрученим пробігом реально коштує менше, тобто водії ризикують переплатити, купуючи ці транспортні засоби. Що дорожче автомобіль, то більші збитки для нового власника.

