Найпопулярніші бензинові авто в жовтні 2025 року (інфографіка)

Технології&Авто
33
За даними Укравтопром, у жовтні автопарк країни поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами.
Це на 43% більше, ніж торік. З цієї кількості нових авто — 2,3 тис. од. (+9%) та 11,5 од. вживаних (+52%).
Раніше ми писали, що минулого місяця українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів, що на 145% більше, ніж у жовтні минулого року.

Найпопулярніші електромобілі

За даними аналітиків, основну частку покупок становили легкові авто — 10 221 од., з яких 2 406 були новими (+148%), а 7 815 — вживаними (+147%).
Також аналіз даних щодо афер із пробігом автомобілів, випущених в Україні з 2000 по 2023 рік, виявив, що найризикованішими були транспортні засоби 2002 року випуску. 18,5% усіх моделей, перевірених еспертами, мали підроблені показники одометра.
Про це йдеться в дослідженні, яке ґрунтується на онлайн-звітах про історію транспортних засобів, придбаних клієнтами компанії в Україні протягом 2024 року, й охоплює автомобілі, випущені з 2000 по 2023 рік.
Автомобіль зі скрученим пробігом реально коштує менше, тобто водії ризикують переплатити, купуючи ці транспортні засоби. Що дорожче автомобіль, то більші збитки для нового власника.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
