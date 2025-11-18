0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий Jeep Renegade стане конкурентом Duster (фото)

Технології&Авто
16
Новий Jeep Renegade стане конкурентом Duster (фото)
Новий Jeep Renegade стане конкурентом Duster (фото)
Jeep все ж випустить друге покоління кросовера Renegade. У лінійці моделі вперше з’явиться електрична версія.
Новий Jeep Renegade вийде на ринок у 2027 році. Цю інформацію підтвердив британському виданню Auto Express керівник відділу планування продукції Jeep у Європі Марко Монтепелозо.
За його словами, кросовер Jeep Renegade другої генерації за розмірами буде подібним до нинішньої моделі, яку припинять випускати до кінця 2025 року.
Новий Jeep Renegade стане конкурентом Duster (фото)
Отже, авто займатиме нішу між Jeep Avenger і Compass. На думку Марко Монтепелозо, вона не конкуруватиме з побратимами, а натомість кине виклик «Дастеру».
Читайте також
«Аналізуючи відгуки клієнтів, можна побачити чітку різницю між чотириметровим автомобілем, який переважно відповідає потребам компактності деяких наших європейських клієнтів, та більшим автомобілем довжиною від 4,25 до 4,3 метра, який більше відповідає потребам молодих сімей, які, можливо, починають заводити дітей або ведуть дуже активний спосіб життя. Це той тип людей, яким потрібно брати з собою більше речей, тому їм потрібно більше місця на другому ряду, більше місця в багажнику», — зазначив Марко Монтепелозо.
Новий Jeep Renegade 2027 зовні нагадуватиме старших Compass та Cherokee, тобто його дизайн стане брутальнішим і більш кутастим. Авто збудують на сучасній платформі STLA Small.
Читайте також
Кросовер відповідатиме новій філософії Jeep Freedom of Choice («Свобода вибору»), а отже лінійка його двигунів буде широкою та різноманітною. Очікуються кілька різних гібридних версій та навіть електромобіль Jeep Renegade.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems