ТОП-7 вживаних кросоверів, які краще не купувати, щоб не стати постійним клієнтом на СТО Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

ТОП-7 вживаних кросоверів, які краще не купувати, щоб не стати постійним клієнтом на СТО

На перший погляд купівля кросовера з пробігом здається ідеальним варіантом: зручний салон, піднятий кліренс, і при цьому значно дешевше, ніж новий автомобіль. Але на практиці деякі популярні моделі можуть перетворитися на нескінченну історію в СТО.

Вони виглядають привабливо на оголошеннях, та під капотом часто ховаються «хронічні хвороби» — слабка трансмісія, надмірний апетит двигуна або електроніка, що живе за власними правилами.

Фахівці порталу vnedorozhnik.net.ua проаналізували відгуки власників, звіти автосервісів і статистику з CarVertical , AutoDNA та Consumer Reports , щоб скласти чесний рейтинг кросоверів, яких краще уникати, якщо не хочете стати постійним клієнтом СТО.

1. Nissan Qashqai (1.2 DIG-T, 2014−2018)

Типові проблеми: розтягування ланцюга ГРМ, підвищена витрата оливи, турбіна.

Цей компактний кросовер колись був лідером продажів, але двигун 1.2 DIG-T став справжнім розчаруванням. У більшості машин уже після 70−90 тис. км з’являються стукіт, дим і «масложер». Ланцюг розтягується швидше, ніж очікують власники, а турбіна часто «помирає» разом із каталітичним нейтралізатором.

Фахівці радять: якщо вже брати Qashqai — шукайте 1.6 dCi або 2.0 бензин із «механікою».

2. Jeep Compass (2007−2016)

Типові проблеми: варіатор, підвіска, електрика, антикорозійний захист.

Compass виглядає брутально, але має сумнівну репутацію. Варіатор Jatco CVT витримує в середньому 100−120 тис. км, після чого потребує дорогого ремонту. Електроніка глючить, а кузов швидко іржавіє навіть у південних регіонах.

3. Ford Kuga (1.6 EcoBoost, 2012−2016)

Типові проблеми: перегрів, тріщини в головці блоку, витік антифризу.

Двигун 1.6 EcoBoost виявився одним із найневдаліших у лінійці Ford. Через конструктивний дефект система охолодження не справляється з навантаженням, і мотор буквально «вариться» сам у собі. Після 100−120 тис. км часто потрібна заміна ГБЦ або навіть усього двигуна.

Безпечнішою альтернативою експерти називають дизель 2.0 TDCi або нові версії 1.5 EcoBoost після 2018 року.

Читайте також 10 вживаних кросоверів, ремонт яких вдарить по вашому гаманцю

4. Opel Antara (2.2 CDTi, 2011−2015)

Типові проблеми: коробка передач, підвіска, електроніка повного приводу.

Антара має гарний вигляд, але технічно це «родич» Chevrolet Captiva, який славиться хронічними несправностями. Зі 150 тис. км починаються витрати на роздатку, редуктор, підшипники й амортизатори.

Як альтернативу фахівці радять Opel Mokka або VW Tiguan першого покоління.

5. Mitsubishi Outlander (2.0 CVT, 2013−2018)

Типові проблеми: варіатор, трансмісія, муфта повного приводу.

Outlander — один із найпопулярніших кросоверів в Україні, але варіатор JF011E став його слабким місцем. При різких стартах і частій їзді містом коробка гріється, втрачає тягу, а ремонт коштує до 2000 євро.

Надійніші версії, за словами фахівців, 2.4 або 3.0 з класичним автоматом.

6. Renault Koleos (2.0 dCi, 2008−2015)

Типові проблеми: турбіна, EGR, коробка CVT, рульова рейка.

На вторинному ринку Koleos виглядає привабливо — «ніссанівська» техніка, низька ціна, повний привід. Але на практиці власники стикаються з дорогим обслуговуванням дизеля та проблемами з варіатором. Система повного приводу теж часто виходить з ладу через окислення електронних з’єднань.

Читайте також Європейські водії назвали найбільш проблемний кросовер

Як альтернативу радять придивитися до X-Trail T31 або Mazda CX-5 першого покоління.

7. Chevrolet Captiva (2.0 / 2.2 D, 2006−2015)

Типові проблеми: роздатка, коробка, дизельна паливна система, задня підвіска.

Captiva — типовий приклад кросовера, який «старіє боляче». Після 150 тис. км авто буквально починає «розповзатися»:з'являються люфти, гуде редуктор, а дизель починає диміти та втрачати потужність.

Експерти кажуть, що краще звернути увагу на Hyundai Santa Fe чи Kia Sorento тих самих років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.