Свідоцтво про реєстрацію авто: як відрізнити оригінал від підробки
Свідоцтва про реєстрацію автомобілів в Україні мають спеціальні елементи захисту, щоб уникнути підроблень цих документів.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Такі підробки нерідко пропонують у мережі, проте у МВС наголошують, що такі «документи» не мають юридичної сили та можуть призвести до штрафів і кримінальної відповідальності.
Який захист має бути на свідоцтві про реєстрацію автомобілів
Свідоцтва виготовляються у вигляді пластикових карток із вбудованими елементами захисту і мають три рівні аутентифікації.
- Серія і номер наносяться лазерним гравіюванням, що ускладнює їхнє копіювання.
- Текст на обох боках документа друкується спеціальною фарбою, яка зникає під інфрачервоним опроміненням.
- Фонові зображення складаються з орнаментальних сіток та державної символіки.
Сервісні центри МВС у серпні 2024 року почали видавати свідоцтва з додатковим захисним маркуванням. Воно розміщується на голографічному елементі та складається з трьох літер і шести цифр. Це дозволяє швидше ідентифікувати оригінальність документа.
Перевірка через QR-код
У нижньому правому куті свідоцтва розміщений QR-код. Після його сканування користувач переходить до онлайн-сервісу МВС, де можна перевірити дані документу та інформацію про транспортний засіб.
Якщо свідоцтво видане до 2013 року, дані про власника можуть не відображатися в електронному реєстрі.
У такому разі рекомендується звернутися до сервісного центру для перереєстрації — новий документ буде доступний також у «Кабінеті водія» та застосунку «Дія».
Раніше видані документи залишаються чинними
У МВС наголошують, що старі свідоцтва не потребують термінової заміни. Власники можуть користуватися ними і надалі.
Проте за бажанням документ можна обміняти на новий зразок у будь-якому сервісному центрі.
Поділитися новиною
Також за темою
Свідоцтво про реєстрацію авто: як відрізнити оригінал від підробки
Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000
ТОП-7 вживаних кросоверів, які краще не купувати, щоб не стати постійним клієнтом на СТО
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
Найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України