Свідоцтво про реєстрацію авто: як відрізнити оригінал від підробки

Свідоцтва про реєстрацію автомобілів в Україні мають спеціальні елементи захисту, щоб уникнути підроблень цих документів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Такі підробки нерідко пропонують у мережі, проте у МВС наголошують, що такі «документи» не мають юридичної сили та можуть призвести до штрафів і кримінальної відповідальності.

Який захист має бути на свідоцтві про реєстрацію автомобілів

Свідоцтва виготовляються у вигляді пластикових карток із вбудованими елементами захисту і мають три рівні аутентифікації.

Серія і номер наносяться лазерним гравіюванням, що ускладнює їхнє копіювання.

Текст на обох боках документа друкується спеціальною фарбою, яка зникає під інфрачервоним опроміненням.

Фонові зображення складаються з орнаментальних сіток та державної символіки.

Сервісні центри МВС у серпні 2024 року почали видавати свідоцтва з додатковим захисним маркуванням. Воно розміщується на голографічному елементі та складається з трьох літер і шести цифр. Це дозволяє швидше ідентифікувати оригінальність документа.

Перевірка через QR-код

У нижньому правому куті свідоцтва розміщений QR-код. Після його сканування користувач переходить до онлайн-сервісу МВС, де можна перевірити дані документу та інформацію про транспортний засіб.

Якщо свідоцтво видане до 2013 року, дані про власника можуть не відображатися в електронному реєстрі.

У такому разі рекомендується звернутися до сервісного центру для перереєстрації — новий документ буде доступний також у «Кабінеті водія» та застосунку «Дія».

Раніше видані документи залишаються чинними

У МВС наголошують, що старі свідоцтва не потребують термінової заміни. Власники можуть користуватися ними і надалі.

Проте за бажанням документ можна обміняти на новий зразок у будь-якому сервісному центрі.

