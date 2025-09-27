Найпопулярніші вживані авто до 5 років серед українців: ТОП-10
У серпні український автопарк поповнили 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Для порівняння, загалом минулого місяця українці придбали 22,7 тис. автомобілів з пробігом, тож машини до 5 років склали близько 35% від загальної кількості.
Найбільшу частку серед імпортованих авто до 5 років зайняли електромобілі — 51%.
Далі йдуть бензинові машини (35%), гібридні (9%), дизельні (4%) та авто з ГБО (1%).
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:
- Tesla Model Y — 827 од.;
- Tesla Model 3 — 452 од.;
- Kia Niro — 275 од.;
- Nissan Rogue — 274 од.;
- Mazda CX5 — 233 од.;
- Volkswagen Tiguan — 217 од.;
- Hyundai Kona — 186 од.;
- Chevrolet Bolt — 159 од.;
- Ford Escape — 148 од.;
- Audi Q5 — 145 од.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.
Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.
