Найпопулярніші вживані авто до 5 років серед українців: ТОП-10

Сьогодні 19:11

У серпні український автопарк поповнили 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Для порівняння, загалом минулого місяця українці придбали 22,7 тис. автомобілів з пробігом, тож машини до 5 років склали близько 35% від загальної кількості.

Найбільшу частку серед імпортованих авто до 5 років зайняли електромобілі — 51%.

Далі йдуть бензинові машини (35%), гібридні (9%), дизельні (4%) та авто з ГБО (1%).

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

Tesla Model Y — 827 од.;

Tesla Model 3 — 452 од.;

Kia Niro — 275 од.;

Nissan Rogue — 274 од.;

Mazda CX5 — 233 од.;

Volkswagen Tiguan — 217 од.;

Hyundai Kona — 186 од.;

Chevrolet Bolt — 159 од.;

Ford Escape — 148 од.;

Audi Q5 — 145 од.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.

Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

