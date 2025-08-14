В Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями — Finance.ua

В Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями Сьогодні 15:02 — Технології&Авто

В Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями

Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, суб’єктів господарювання звільнили від обов’язку перереєстрації на себе транспортного засобу, який перебував на державній реєстрації, для його подальшого продажу.

Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

у схемі продажу авто був присутній зайвий етап: щоб легально перепродати машину, компанії спершу мали оформити її на себе. Це вимагало часу, грошей і створювало зайве навантаження на сервісні центри. Як кажуть експерти Інституту досліджень авторинку, досіщоб легально перепродати машину, компанії спершу мали оформити її на себе. Це вимагало часу, грошей і створювало зайве навантаження на сервісні центри.

Тепер же підприємцям не доведеться витрачатися на оплату реєстраційних послуг. Крім того, усувається зайвва бюрократія, а продаж автівок буде відбуватися швидше без зайвих етапів.

Також фахівці стверджують, що змін зазнала й інформаційно-пошукова система обліку суб’єктів торгівлі ТЗ. Фактично, її перейменували та формалізували як офіційну базу даних, де зберігається інформація про компанії, що мають право торгувати транспортними засобами та запчастинами з VIN-номерами. Це дозволить:

швидше перевіряти наявність дозвільних документів та правомірність діяльності продавця;

забезпечити прозорість ринку для споживачів і держави.

Довідка Finance.ua:

як показує статистика, бензинові легковики є наймасовішим сегментом ринку вживаних автомобілів. Середня ціна в оголошеннях на такі автомобілі становить $6 100;

водночас газобалонні авто є найдешевшим сегментом — у червні середня ціна на такі становила $2 500;

серед найпопулярніших моделей із пробігом в Україні — Skoda Octavia, Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan, Opel Astra та Audi A4.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.