0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Переваги бензинового кросовера Lexus NX200 2025

Технології&Авто
26
Переваги бензинового кросовера Lexus NX200 2025
Переваги бензинового кросовера Lexus NX200 2025
Lexus NX200 2025 — це бензиновий преміальний кросовер для водіїв, які цінують статус, комфорт і надійність бренду Lexus без складності гібридних систем, орієнтований на щоденну експлуатацію в місті та подорожі, пише gdesobiraut.
Екстер’єр Lexus NX200 2025 виконаний у фірмовій дизайнерській концепції L-finesse, яка поєднує чіткі лінії, геометричну точність і гармонійні пропорції. Масивна фірмова решітка радіатора формує впізнаваний образ бренду, а сучасна LED-оптика підкреслює технологічність моделі. Силует кросовера виглядає стримано й водночас динамічно, залишаючись доречним як у діловому середовищі, так і під час заміських поїздок.
NX200 демонструє комфортну динаміку, достатню для впевнених обгонів і руху на трасі. Середня витрата пального становить близько 6,4 літра на 100 км у змішаному циклі, що робить модель економічною у щоденному використанні. Підвіска зі стійками McPherson спереду та двоважільною конструкцією ззаду забезпечує стабільність і м’який хід на різних типах покриття.
Мультимедійна система оснащена великим сенсорним дисплеєм з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Для повсякденного комфорту передбачено двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і керма, датчики світла та дощу. Простір другого ряду сидінь дозволяє комфортно розмістити пасажирів, а багажне відділення об’ємом 520 літрів підходить для щоденних потреб і подорожей.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems