Святкові гірлянди на авто: за що можуть оштрафувати

У період свят багато водіїв прикрашають свої машини гірляндами та світлодіодами. Але не всі знають, що частина таких прикрас може порушувати правила дорожнього руху й коштувати водієві штрафу.

Експерти нагадують : будь-які зовнішні світлові пристрої на авто суворо регулюються законом.

Чому гірлянди на кузові — це порушення

Зовнішні світлові елементи на автомобілях мають бути сертифікованими. Новорічні гірлянди до цієї категорії не належать.

Також заборонено встановлювати будь-які миготливі або кольорові ліхтарі (крім штатних, дозволених конструкцією авто, як-от протитуманні фари).

Штрафи і відповідальність

Розміщення гірлянд на кузові кваліфікується як порушення ч.1 ст. 121 КУпАП — за це передбачено штраф у 340 грн.

Окрема відповідальність передбачена за використання елементів, що імітують спецсигнали — синіх, червоних або миготливих ламп. За таке порушення штраф становить 8500 грн із можливістю конфіскації обладнання.

Як прикрасити авто без порушень

Фахівці радять відмовитися від зовнішнього «святкового тюнінгу» та декорувати автомобіль лише всередині салону. Це безпечно й не суперечить законодавству.

Щоб уникнути проблем:

не розміщуйте гірлянди на бамперах, решітці радіатора, дзеркалах чи кузові;

не використовуйте будь-які кольори та ефекти, що можуть виглядати як спецсигнали;

обирайте прикраси лише для салону.

Такий підхід допоможе зберегти і новорічний настрій, і гаманець — без зайвих штрафів.

