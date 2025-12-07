0 800 307 555
ТОП-10 найшвидших автомобілів у світі

У той час як провідні автовиробники зосереджуються на обсягах продажів, прибутковості та створенні асортименту цікавих електричних авто, деякі бренди зосереджують свою увагу на швидкості. Спортивних автомобілів дуже багато, тому визначити найшвидші досить важко. Щоб зробити це фахівці ретельно проаналізували ринок авто, дозволених для експлуатації на дорогах загального користування.
Про це пише Autocar.

Який автомобіль найшвидший у світі

На першій позиції опинився автомобіль Koenigsegg Jesko Absolut від невеликої шведської компанії Koenigsegg.
Модель Jesko почали виробляти у 2021 році. Вона стала наступником доволі відомого автомобіля Koenigsegg Agera.
Передбачається, що Koenigsegg Jesko Absolut може розвивати швидкість понад 500 км/год — виробник заявляв про можливість досягти швидкості 531 км/год, проте цей показник поки що не підтверджений офіційно.
Якщо Jesko Absolut зможе досягти своєї теоретичної максимальної швидкості, він стане безперечним найшвидшим серійним автомобілем на сьогоднішній день.
ТОП-10 найшвидших автомобілів у світі:
  1. Koenigsegg Jesko Absolut — 531 км/год.
  2. Yangwang U9 Xtreme — 496 км/год.
  3. Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 км/год.
  4. SSC Tuatara — 455 км/год.
  5. Bugatti Mistral — 453 км/год.
  6. Bugatti Tourbillon — 445 км/год.
  7. Hennessey Venom F5 — 436 км/год.
  8. Rimac Nevera R — 431 км/год.
  9. Koenigsegg Agera RS — 431 км/год.
  10. Bugatti Veyron Super Sport — 431 км/год.
УНІАН
