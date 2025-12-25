0 800 307 555
Рейтинг найпопулярніших авто в США у 2025 році

Технології&Авто
44
Рейтинг найпопулярніших авто в США у 2025 році
Рейтинг найпопулярніших авто в США у 2025 році
Попри високу конкуренцію та активний розвиток електромобілів, у топі продажів на автомобільному ринку США й надалі домінують пікапи та кросовери.
Аналітики видання Focus2Move склали рейтинг, що показує, які моделі утримують лідерство на американському ринку.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в Америці у 2025 році

Лідером рейтингу найпопулярніших автомобілів США у 2025 році залишається Ford F-Series. Модель утримала перше місце з часткою ринку 5,1% і зростанням продажів на 11,7%.
Другу позицію посів Chevrolet Silverado, який додав 2,2%.
Третє місце дісталося Toyota RAV4 із приростом 2,1%, а четверте — Honda CR-V, що показала зростання на 3,1%.
На п’ятому місці — пікап Ram, який піднявся на одну позицію, попри падіння продажів на 4,8%.
Шосту сходинку посів Chevrolet Equinox — один із головних «проривів» року: модель піднялася одразу на 6 позицій і додала 49,6% до продажів.
GMC Sierra піднялася на одну позицію та зайняла 7-ме місце з приростом 19,9%. Далі йдуть Toyota Camry, яка опустилася на одну позицію, але показала зростання на 3% і посіла 8-ме місце, а також Tesla Model Y — 9-те місце зі спадом на 16,8%.
Замикає першу десятку Toyota Tacoma. Модель піднялася одразу на 9 позицій і продемонструвала найвище зростання серед лідерів рейтингу — плюс 54,7%.

Ринок американських авто в Україні

Раніше ми повідомляли, що у середньому український ринок формує стабільний попит на автівки зі США — на рівні 1300 або 1400 авто на тиждень.
Також Finance.ua писав, що до п’ятірки найпопулярніших автомобілів, пригнаних із США, входять: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Nissan Rogue та Jeep Cherokee.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
