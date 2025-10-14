Найпопулярніші автомобілі у США (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші автомобілі у США (інфографіка)

Як повідомляє Focus2Move, пікап Ford F-Series утримує лідерство на американському ринку.

Станом на серпень 2025 року частка Ford F-Series на ринку США становить 5% (зростання продажів на 13,1%).

На другому місці знаходиться Chevrolet Silverado, який продемонстрував зростання на 6,6%.

На третьому місці — кросовер Toyota RAV4.

Найбільш вражаюче зростання продажів у першій десятці продемонструвала Toyota Tacoma (+69,2%).

Гарну динаміку показали GMC Sierra і Chevrolet Equinox. Водночас показники Tesla Model Y знизилися на 10,4%.

УНІАН

