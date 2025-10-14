0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніші автомобілі у США (інфографіка)

Технології&Авто
14
Найпопулярніші автомобілі у США (інфографіка)
Найпопулярніші автомобілі у США (інфографіка)
Як повідомляє Focus2Move, пікап Ford F-Series утримує лідерство на американському ринку.
Станом на серпень 2025 року частка Ford F-Series на ринку США становить 5% (зростання продажів на 13,1%).
На другому місці знаходиться Chevrolet Silverado, який продемонстрував зростання на 6,6%.
На третьому місці — кросовер Toyota RAV4.
Найпопулярніші автомобілі у США (інфографіка)
Найбільш вражаюче зростання продажів у першій десятці продемонструвала Toyota Tacoma (+69,2%).
Гарну динаміку показали GMC Sierra і Chevrolet Equinox. Водночас показники Tesla Model Y знизилися на 10,4%.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, у період повномасштабного вторгнення, коли багато громадян перебувають за кордоном, у ЗСУ чи в інших регіонах, делегування повноважень на оформлення реєстраційних дій із транспортними засобами стало ще більш поширеною практикою.
Щодня до сервісних центрів звертаються клієнти з типовими запитами: «Я купив авто по довіреності, прийшов зареєструвати», «У мене генеральне доручення на все», «Хочу перереєструвати авто на себе — у мене довіреність».
У МВС нагадують: жодна довіреність не передає право власності.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems