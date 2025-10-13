Купити авто за довіреністю — чому це міф
Попри поширену думку, купівля автомобіля за довіреністю не робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастіших помилок під час оформлення транспортних засобів.
Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.
Що показує практика
У період повномасштабного вторгнення, коли багато громадян перебувають за кордоном, у ЗСУ чи в інших регіонах, делегування повноважень на оформлення реєстраційних дій із транспортними засобами стало ще більш поширеною практикою.
Щодня до сервісних центрів звертаються клієнти з типовими запитами: «Я купив авто по довіреності, прийшов зареєструвати», «У мене генеральне доручення на все», «Хочу перереєструвати авто на себе — у мене довіреність».
У МВС нагадують: жодна довіреність не передає право власності.
Що таке довіреність і для чого вона потрібна
Довіреність — це документ, який дозволяє одній особі діяти від імені власника авто, наприклад керувати транспортним засобом або представляти інтереси в держустановах.
- Проте довіреність лише делегує повноваження, не змінюючи власника!
- Право власності передається виключно за договором (купівлі-продажу, дарування, міни тощо) і має бути зареєстроване у сервісному центрі МВС.
Як працює довіреність
Адміністратори сервісних центрів під час проведення реєстраційних дій зобов’язані чітко розуміти, на що саме видано довіреність. У документі повинно бути конкретне формулювання. Наприклад: «з правом здійснення реєстраційних дій із транспортним засобом, зокрема зі збереженням номерного знака».
Без таких уточнень потрібну дію провести буде неможливо.
А документа з назвою «Генеральна довіреність» взагалі немає в українському законодавстві, наголошоують в ГСЦ МВС.
Що важливо знати при оформленні довіреності
- Власником авто залишається особа, яка видала довіреність.
- Власник може будь-коли скасувати довіреність.
- У разі смерті власника чи втрати ним дієздатності довіреність втрачає чинність, а користувач не має жодних прав на авто.
- Якщо в довіреності зазначена лише одна особа, вона не може одразу переоформити автомобіль на себе — потрібно додаткове оформлення через третю особу.
Як стати законним власником авто
Щоб оформити автомобіль належним чином, потрібно звернутися до сервісного центру МВС, де можна:
- укласти договір купівлі-продажу;
- провести перереєстрацію транспортного засобу на нового власника;
- отримати нове свідоцтво про реєстрацію авто.
Тож щоб уникнути шахрайства та правових ризиків, МВС радить усім покупцям і продавцям звертатися безпосередньо до сервісних центрів та оформлювати угоди відповідно до закону.
