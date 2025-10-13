0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купити авто за довіреністю — чому це міф

Технології&Авто
2
Купити авто за довіреністю — чому це міф
Купити авто за довіреністю — чому це міф
Попри поширену думку, купівля автомобіля за довіреністю не робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастіших помилок під час оформлення транспортних засобів.
Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Що показує практика

У період повномасштабного вторгнення, коли багато громадян перебувають за кордоном, у ЗСУ чи в інших регіонах, делегування повноважень на оформлення реєстраційних дій із транспортними засобами стало ще більш поширеною практикою.
Щодня до сервісних центрів звертаються клієнти з типовими запитами: «Я купив авто по довіреності, прийшов зареєструвати», «У мене генеральне доручення на все», «Хочу перереєструвати авто на себе — у мене довіреність».
У МВС нагадують: жодна довіреність не передає право власності.

Що таке довіреність і для чого вона потрібна

Довіреність — це документ, який дозволяє одній особі діяти від імені власника авто, наприклад керувати транспортним засобом або представляти інтереси в держустановах.
  • Проте довіреність лише делегує повноваження, не змінюючи власника!
  • Право власності передається виключно за договором (купівлі-продажу, дарування, міни тощо) і має бути зареєстроване у сервісному центрі МВС.

Як працює довіреність

Адміністратори сервісних центрів під час проведення реєстраційних дій зобов’язані чітко розуміти, на що саме видано довіреність. У документі повинно бути конкретне формулювання. Наприклад: «з правом здійснення реєстраційних дій із транспортним засобом, зокрема зі збереженням номерного знака».
Без таких уточнень потрібну дію провести буде неможливо.
А документа з назвою «Генеральна довіреність» взагалі немає в українському законодавстві, наголошоують в ГСЦ МВС.

Що важливо знати при оформленні довіреності

  • Власником авто залишається особа, яка видала довіреність.
  • Власник може будь-коли скасувати довіреність.
  • У разі смерті власника чи втрати ним дієздатності довіреність втрачає чинність, а користувач не має жодних прав на авто.
  • Якщо в довіреності зазначена лише одна особа, вона не може одразу переоформити автомобіль на себе — потрібно додаткове оформлення через третю особу.
Читайте також

Як стати законним власником авто

Щоб оформити автомобіль належним чином, потрібно звернутися до сервісного центру МВС, де можна:
  • укласти договір купівлі-продажу;
  • провести перереєстрацію транспортного засобу на нового власника;
  • отримати нове свідоцтво про реєстрацію авто.
Тож щоб уникнути шахрайства та правових ризиків, МВС радить усім покупцям і продавцям звертатися безпосередньо до сервісних центрів та оформлювати угоди відповідно до закону.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems