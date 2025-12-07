Які моделі автівок купують найчастіше у Європі Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

Які моделі автівок купують найчастіше у Європі

Жовтневим бестселером ринку нових легковиків у Європі став недорогий компактний хетчбек Dacia Sandero.

Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані Dataforce.

До ТОП-10 моделей жовтня також потрапили:

Dacia Sandero — 20480 од.;

VW T-Roc — 18241 од.;

Renault Clio — 16896 од.;

VW Golf — 16261 од.;

Toyota Yaris Cross — 16181 од.;

VW Tiguan — 15632 од.;

Peugeot 208 — 15256 од.;

Peugeot 2008 — 15012 од.;

Skoda Octavia — 14697 од.;

Toyota Yaris — 14360 од.

Раніше Finance.ua писав , що титул лідера ринку нових легковиків у листопаді зміг повернути собі Renault Duster. Минулого місяця з десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.