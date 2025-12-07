Які моделі автівок купують найчастіше у Європі
Жовтневим бестселером ринку нових легковиків у Європі став недорогий компактний хетчбек Dacia Sandero.
Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані Dataforce.
До ТОП-10 моделей жовтня також потрапили:
- Dacia Sandero — 20480 од.;
- VW T-Roc — 18241 од.;
- Renault Clio — 16896 од.;
- VW Golf — 16261 од.;
- Toyota Yaris Cross — 16181 од.;
- VW Tiguan — 15632 од.;
- Peugeot 208 — 15256 од.;
- Peugeot 2008 — 15012 од.;
- Skoda Octavia — 14697 од.;
- Toyota Yaris — 14360 од.
Раніше Finance.ua писав, що титул лідера ринку нових легковиків у листопаді зміг повернути собі Renault Duster. Минулого місяця з десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків.
