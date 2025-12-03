ТОП-10 нових легковиків у листопаді (інфографіка)

0 800 307 555
Технології&Авто
73
Як повідомляє Укравтопром, титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster. Минулого місяця з десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків.
В десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери.
Раніше експерти обрали найкращий уживаний сімейний автомобіль у 2025 році. Ним став добре відомий мільйонам автомобілістів Volkswagen Polo.
У середньому більшість нових машин за перші три роки втрачають 30−40% вартості. Але деякі автомобілі завдяки надійності, репутації та стабільному попиту знецінюються значно повільніше. Які це авто — дивіться в нашій інфографіці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
