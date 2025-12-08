ЄС узгодив створення Європейського фонду штучного інтелекту на €12 млрд 08.12.2025, 00:02 — Технології&Авто

Європейський Союз затвердив створення нового фонду штучного інтелекту вартістю €12 млрд, який має прискорити розвиток європейських AI-технологій та посилити конкурентоздатність блоку на світовому ринку.

Європейський Союз офіційно погодив створення Європейського фонду штучного інтелекту, який стане найбільшим інвестиційним інструментом ЄС у сфері високих технологій.

Фонд, розрахований на період до 2032 року, зосередиться на підтримці стартапів, фінансуванні досліджень, розвитку безпечних AI-рішень та впровадженні технологій у державні сектори.

За словами представників Єврокомісії, фонд має стати «стратегічним щитом Європи у цифровій ері», дозволяючи країнам ЄС зменшити залежність від американських та азійських технологічних гігантів. Перші інвестиційні програми планують запустити вже у першому кварталі 2026 року.

Фонд також включатиме спеціальні гранти для університетів і наукових центрів, що працюють над етичними та безпечними моделями штучного інтелекту, а також підтримку проєктів у сфері кібербезпеки та квантових обчислень.

