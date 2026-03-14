ТОП-5 кросоверів 2026 року 14.03.2026, 00:08

Названо найкращі кросовери 2026 року

Купівля нового автомобіля має певні ризики. Іноді покупці отримують не те, на що розраховували. Проте, у продажу є чимало відмінних автомобілів. Автомобільні експерти в коментарі для GoBankingRates назвали 5 нових кросоверів, які варті своїх грошей. За їхніми словами, це одні з найкращих моделей у своїх сегментах.

5 найкращих кросоверів 2026 року

Audi Q6 E-tron

Директор з продажу та маркетингу в CFR Classic Джо Джиранда заявив, що Audi Q6 E-tron пропонує ідеальний баланс комфорту та маневреності.

Він підкреслив, що цей електрокросовер обов’язково сподобається водіям, які хочуть перейти на електромобілі, не жертвуючи при цьому відчуттям преміальності.

Audi Q6 E-tron

Hyundai Palisade Hybrid

Джиранда назвав Hyundai Palisade Hybrid одним з найкращих трирядних гібридних кросоверів з точки зору співвідношення ціни та якості. За його словами, ця модель ідеально підходить для сімей, яким потрібен додатковий простір.

Hyundai Palisade Hybrid

Toyota RAV4

Автомобільний фахівець з Wheels Away Люк Освальд вважає, що високі результати Toyota RAV4 в незалежних краш-тестах і висока надійність допомагають зберегти довіру покупців до цього кросовера. Він зазначив, що ця модель повільно дешевшає, завдяки чому автомобіль можна вигідно продати на вторинному ринку.

Toyota RAV4

Honda CR-V

Джиранда розповів, що Honda CR-V відома низькою витратою палива і комфортною підвіскою. Також він додав, що у цього кросовера дуже практичний інтер’єр.

Honda CR-V

Subaru Forester

Освальд порекомендував звернути увагу на Subaru Forester. Він зазначив, що цей кросовер дуже надійний і безпечний.

Subaru Forester

УНІАН

