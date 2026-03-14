ТОП-5 кросоверів 2026 року
Купівля нового автомобіля має певні ризики. Іноді покупці отримують не те, на що розраховували. Проте, у продажу є чимало відмінних автомобілів. Автомобільні експерти в коментарі для GoBankingRates назвали 5 нових кросоверів, які варті своїх грошей. За їхніми словами, це одні з найкращих моделей у своїх сегментах.
5 найкращих кросоверів 2026 року
Audi Q6 E-tron
Директор з продажу та маркетингу в CFR Classic Джо Джиранда заявив, що Audi Q6 E-tron пропонує ідеальний баланс комфорту та маневреності.
Він підкреслив, що цей електрокросовер обов’язково сподобається водіям, які хочуть перейти на електромобілі, не жертвуючи при цьому відчуттям преміальності.
Hyundai Palisade Hybrid
Джиранда назвав Hyundai Palisade Hybrid одним з найкращих трирядних гібридних кросоверів з точки зору співвідношення ціни та якості. За його словами, ця модель ідеально підходить для сімей, яким потрібен додатковий простір.
Toyota RAV4
Автомобільний фахівець з Wheels Away Люк Освальд вважає, що високі результати Toyota RAV4 в незалежних краш-тестах і висока надійність допомагають зберегти довіру покупців до цього кросовера. Він зазначив, що ця модель повільно дешевшає, завдяки чому автомобіль можна вигідно продати на вторинному ринку.
Honda CR-V
Джиранда розповів, що Honda CR-V відома низькою витратою палива і комфортною підвіскою. Також він додав, що у цього кросовера дуже практичний інтер’єр.
Subaru Forester
Освальд порекомендував звернути увагу на Subaru Forester. Він зазначив, що цей кросовер дуже надійний і безпечний.
